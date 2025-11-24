Antonio Decaro e Elly Schlein
Politica

Antonio Decaro, nuovo presidente della Regione Puglia

Succede a Michele Emiliano

Puglia - lunedì 24 novembre 2025 18.02
Antonio Decaro(55 anni), esponente del Pd, ha vinto le elezioni regionali in Puglia. Succede a Michele Emiliano che aveva governato per due mandati consecutivi. Ingegnere, ex sindaco di Bari per 10 anni ed ex presidente Anci, lo scorso anno era stato eletto come europarlamentare.

Tra i primi a congratularsi con Decaro il concorrente del centro destra Luigi Lobuono : "Il dato che sta emergendo è abbastanza netto, prendo atto della scelta degli elettori pugliesi faccio i complimenti all'onorevole Decaro, gli faccio il mio in bocca al lupo. Ringrazio tutti i partiti della coalizione e tutti gli elettori che mi hanno votato, c'è una Puglia che vede le cose in maniera diversa. Il dato però testimonia quella che sarà la Puglia nei prossimi cinque anni".

Mentre, Emiliano ha detto : "La Puglia è ancora saldamente nelle mani del centrosinistra".

In aggiornamento
  • Antonio Decaro
  • Regionali 2025
