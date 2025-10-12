Antonio Cioci e Sabino Trotta
Antonio Cioci, neo presidente dell'Università della Terza Età di Canosa

Succede al dottor Sabino Trotta

Canosa - domenica 12 ottobre 2025 22.27
Emozioni a non finire nel corso della cerimonia di inaugurazione del 34° anno accademico 2025-2026 all'Università della Terza Età "Ovidio Gallo" di Canosa di Puglia, che si è svolta lo scorso 6 ottobre presso l'Auditorium dell'Oasi "Arcivescovo Francesco Minerva". E' stata aperta dal dottor Antonio Cioci, neo presidente che succede al dottor Sabino Trotta alla presenza delle autorità cittadine tra le quali: il vice sindaco di Canosa, Fedele Lovino; l'assessore alla cultura, Cristina Saccinto; il parroco della Cattedrale, Mons Felice Bacco che hanno speso parole di elogio e riconoscenza all'Università della Terza Età di Canosa di Puglia che promuove e realizza programmi socio-culturali per il territorio. Lunghi applausi durante l'abbraccio tra il past president e il nuovo, con la consegna di una targa a nome di tutti soci UTE che ringraziano il dottor Sabino Trotta che "in qualità di presidente con competenza, amorevole impegno e certosino lavoro ha trasmesso dignità e gioia ai nostri anni, rendendo grande l'associazione nel segno della cultura e della socialità, bene prezioso da custodire .Con profonda stima, affetto e gratitudine".

Commosso il dottor Sabino Trotta ha salutato, evidenziando che l'Università della Terza Età "Ovidio Gallo" è : "Palestra di cultura e di socializzazione per tutta la Comunità Cittadina, essa rappresenta non una Età, come erroneamente si pensa, ma una realtà associativa socio-culturale rivolta a tutti perché ricca di tante presenze professionali capaci di trasmettere tradizioni e storia del nostro territorio, buona salute con corsi di medicina preventiva, di psicologia e di attività motoria, cultura dell'Arte con la pittura e i costumi d'epoca, gioia del canto con il Coro Accademico, con la scuola di ballo e con lo studio delle nostre tradizioni canore, ricerche sul nostro dialetto, corsi di letteratura italiana, di lingua inglese, di matematica e informatica e tanti seminari culturali. Una realtà associativa che da un significato alla nostra vita e che non ci fa sentire soli ed esclusi nella nostra vita sociale. Nella nostra Università, - ha concluso il dottor Trotta - tutte le età sono coinvolte alla conoscenza di tesori culturali che ci appartengono e che ci donano gioia e orgoglio di appartenenza. Partecipare dona così entusiasmo e dignità alla nostra esistenza." Reso noto il Direttivo che accompagnerà il neo presidente Antonio Cioci composto da: Facciolongo Antonio(vice presidente); Pica Giovanna(segretaria); Boccaforno Lucia(tesoriere); D'Aulisa Leonardo(prefetto);Cataldo Antonio, Destino Antonio, Di Nunno Antonio, Faretina Antonio, Luisi Adriana, Salviati Pasquale(consiglieri). Mentre, il collegio Revisori dei Conti da: Di Dio Ruggiero; Materno Sabino e Parisi Gerardo. Nel prossimo incontro, in calendario lunedì 13 ottobre, alle ore 18,30, saranno presentati i programmi dei corsi da parte dei docenti, mentre, prosegue il tesseramento dei soci.
Direttivo Università della Terza Età "Ovidio Gallo" di Canosa di PugliaMons. Felice BaccoDottoressa Maria GerardiAntonio Cioci, neo presidente dell'Università della Terza Età di Canosa
