Antonio Cioci, neo presidente dell'Università della Terza Età di Canosa
Succede al dottor Sabino Trotta
Canosa - domenica 12 ottobre 2025 22.27
Emozioni a non finire nel corso della cerimonia di inaugurazione del 34° anno accademico 2025-2026 all'Università della Terza Età "Ovidio Gallo" di Canosa di Puglia, che si è svolta lo scorso 6 ottobre presso l'Auditorium dell'Oasi "Arcivescovo Francesco Minerva". E' stata aperta dal dottor Antonio Cioci, neo presidente che succede al dottor Sabino Trotta alla presenza delle autorità cittadine tra le quali: il vice sindaco di Canosa, Fedele Lovino; l'assessore alla cultura, Cristina Saccinto; il parroco della Cattedrale, Mons Felice Bacco che hanno speso parole di elogio e riconoscenza all'Università della Terza Età di Canosa di Puglia che promuove e realizza programmi socio-culturali per il territorio. Lunghi applausi durante l'abbraccio tra il past president e il nuovo, con la consegna di una targa a nome di tutti soci UTE che ringraziano il dottor Sabino Trotta che "in qualità di presidente con competenza, amorevole impegno e certosino lavoro ha trasmesso dignità e gioia ai nostri anni, rendendo grande l'associazione nel segno della cultura e della socialità, bene prezioso da custodire .Con profonda stima, affetto e gratitudine".
Commosso il dottor Sabino Trotta ha salutato, evidenziando che l'Università della Terza Età "Ovidio Gallo" è : "Palestra di cultura e di socializzazione per tutta la Comunità Cittadina, essa rappresenta non una Età, come erroneamente si pensa, ma una realtà associativa socio-culturale rivolta a tutti perché ricca di tante presenze professionali capaci di trasmettere tradizioni e storia del nostro territorio, buona salute con corsi di medicina preventiva, di psicologia e di attività motoria, cultura dell'Arte con la pittura e i costumi d'epoca, gioia del canto con il Coro Accademico, con la scuola di ballo e con lo studio delle nostre tradizioni canore, ricerche sul nostro dialetto, corsi di letteratura italiana, di lingua inglese, di matematica e informatica e tanti seminari culturali. Una realtà associativa che da un significato alla nostra vita e che non ci fa sentire soli ed esclusi nella nostra vita sociale. Nella nostra Università, - ha concluso il dottor Trotta - tutte le età sono coinvolte alla conoscenza di tesori culturali che ci appartengono e che ci donano gioia e orgoglio di appartenenza. Partecipare dona così entusiasmo e dignità alla nostra esistenza." Reso noto il Direttivo che accompagnerà il neo presidente Antonio Cioci composto da: Facciolongo Antonio(vice presidente); Pica Giovanna(segretaria); Boccaforno Lucia(tesoriere); D'Aulisa Leonardo(prefetto);Cataldo Antonio, Destino Antonio, Di Nunno Antonio, Faretina Antonio, Luisi Adriana, Salviati Pasquale(consiglieri). Mentre, il collegio Revisori dei Conti da: Di Dio Ruggiero; Materno Sabino e Parisi Gerardo. Nel prossimo incontro, in calendario lunedì 13 ottobre, alle ore 18,30, saranno presentati i programmi dei corsi da parte dei docenti, mentre, prosegue il tesseramento dei soci.
