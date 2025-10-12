Antonio Cioci, neo presidente dell'Università della Terza Età di Canosa

Emozioni a non finire nel corso della cerimonia di inaugurazione delall'che si è svolta lo scorso 6 ottobre presso l'Auditorium dell'Oasi "Arcivescovo Francesco Minerva". E' stata aperta dalneo presidente che succede alalla presenza delle autorità cittadine tra le quali: il vice sindaco di Canosa,; l'assessore alla cultura,il parroco della Cattedrale,che hanno speso parole di elogio e riconoscenza all'Università della Terza Età di Canosa di Puglia che promuove e realizza programmi socio-culturali per il territorio. Lunghi applausi durante l'abbraccio tra il past president e il nuovo, con la consegna di una targa a nome diche "in qualità di presidente con competenza, amorevole impegno e certosino lavoro ha trasmesso dignità e gioia ai nostri anni, rendendo grande l'associazione nel segno della cultura e della socialità, bene prezioso da custodire .Con profonda stima, affetto e gratitudine".Commosso il dottorha salutato, evidenziando che l'Università della Terza Età "Ovidio Gallo" è : "Palestra di cultura e di socializzazione per tutta la Comunità Cittadina, essa rappresenta non una Età, come erroneamente si pensa, ma una realtà associativa socio-culturale rivolta a tutti perché ricca di tante presenze professionali capaci di trasmettere tradizioni e storia del nostro territorio, buona salute con corsi di medicina preventiva, di psicologia e di attività motoria, cultura dell'Arte con la pittura e i costumi d'epoca, gioia del canto con il Coro Accademico, con la scuola di ballo e con lo studio delle nostre tradizioni canore, ricerche sul nostro dialetto, corsi di letteratura italiana, di lingua inglese, di matematica e informatica e tanti seminari culturali. Una realtà associativa che da un significato alla nostra vita e che non ci fa sentire soli ed esclusi nella nostra vita sociale. Nella nostra Università, - ha concluso il- tutte le età sono coinvolte alla conoscenza di tesori culturali che ci appartengono e che ci donano gioia e orgoglio di appartenenza. Partecipare dona così entusiasmo e dignità alla nostra esistenza." Reso noto il Direttivo che accompagnerà il neo presidentecomposto da:(vice presidente);(segretaria);(tesoriere);(prefetto);Cataldo Antonio, Destino Antonio, Di Nunno Antonio, Faretina Antonio, Luisi Adriana, Salviati Pasquale(consiglieri). Mentre, il collegio Revisori dei Conti da: Di Dio Ruggiero; Materno Sabino e Parisi Gerardo. Nel prossimo incontro, in calendario, allesaranno presentati i programmi dei corsi da parte dei docenti, mentre, prosegue il tesseramento dei soci.