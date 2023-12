Angela Cicciopastore tra le donne 2023 che hanno lasciato un segno

è tra le donne che si sono distinte nel corso del 2023. E' stata infatti selezionata dalla Redazione delinsieme ad altre 101 figure femminili che hanno saputo distinguersi lasciando positivamente un segno negli ultimi dodici mesi. Narges Mohammadi, Katalin Karikò, Liliana Segre, Giorgia Meloni, Elly Schlein.Sofia Goggia, Federica Brignone, Francesca Santoro … Angela Cicciopastore. Dai Premi Nobel alla senatrice a vita, dalle leader della politica all'ingegneria bio-medica, dalle campionesse dello sci alla mamma coraggio, sono alcuni ambiti dove operano le 102 donne come riportato nella particolare 'classifica' del 2023 stilata dai giornalisti della storica testata italiana. """è la mamma di Giorgia Di Muro,la bambina dagli occhi di vetromancata il 16 luglio a 18 anni, era affetta dalla sindrome di Rett, rara malattia del neurosviluppo. Chi ne è colpito comunica con l'intensità dello sguardo. Angela si è presa cura di Giorgia, portandola anche ai concerti dei Negramaro. E Meraviglioso ne ha accompagnato l'ultimo saluto. Angela ha vinto una causa contro l'INPS affinchè le venisse riconosciuta l'indennità di comunicazione concessa ai sordi. Giorgia l'ha ottenuta, prima in Italia, spinando la strada a tante famiglie.""" Sono alcuni tra i suoi meriti secondo le motivazioni del Corriere della Sera del 27 dicembre 2023, andato letteralmente a ruba nelle edicole di Canosa di Puglia e dintorni.Inizialmente, quando sono stata contattata dalladel- esordisce così(42 anni) nella dichiarazione a margine della pubblicazione - non ho dato molto peso alla mia candidatura. Il momento in cui ho realizzato di essere stata nominata tra le 102 donne del 2023, è stato quando ho visto la mia foto sul giornale accanto a donne illustri che nel corso di questo anno, sono riuscite a lasciare un segno indelebile. Per me è stato un onore rientrare in questa cerchia di Donne perché fondamentalmente quello che io ho fatto, è stato solo fare la mamma. È stata Giorgia a fare tutto il resto, nonostante la sua gravissima sindrome, che, la limitava sotto molti aspetti, ma lei ha sempre avuto la forza e il coraggio di affrontare ogni giorno col sorriso. Quel sorriso stupendo! Ci sono stati diversi episodi in cui ha dimostrato di essere una vera Principessa Guerriera, lottando con tutte le sue forze contro la STREGA CATTIVA...la sindrome di Rett. È così che la chiamavamo, detta anche la malattia che colpisce LE BIMBI DAGLI OCCHI BELLI. Infatti è proprio coi suoi occhi che riusciva a comunicare. Dei meravigliosi occhi verdi, pieni di luce. Quella luce che ha illuminato tutte le vite di quelle persone che hanno avuto la possibilità di incontrarla sul proprio cammino. È a lei che devo tutto. È lei che mi ha fatto il regalo di essere la sua mamma. – conclude- A lei e solo a lei, che è e rimarrà la mia vita per sempre!Alla compiantaè dedicato il libro dal titolodello scrittoreche l'ha conosciuta in un viaggio a Lourdes, insieme alla mamma. Un romanzo che racconta l'amore, puro e sincero tra una madre e la sua bambina intrappolata da invisibili corde che non spengono la luce nei suoi occhi che illuminano ancora il viso di altre due persone.Riproduzione@riservata