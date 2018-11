Ampliamento cimitero: gli assegnatari aspettano

Sono passati 6 anni dalla pubblicazione della graduatoria dei cittadini che poi hanno versato le somme previste per ottenere cappelle ed edicole cimiteriali: rispettivamente 37 mila e 24,3 mila euro. Qualche notizia aggiornata riteniamo che almeno gli assegnatari la meritino. Siamo consci che la vicenda della concessione dei manufatti cimiteriali, il cosiddettoche fiancheggerà il lato sinistro del Cimitero cittadino (guardandolo di fronte) non è stata sinora una storia lineare. La vicenda, si ricorderà, ha interessato la magistratura di Trani per presunta frode in pubbliche forniture e per danneggiamento. Nel 2016, oltre agli avvisi per gli indagati, fu sequestrato anche il cantiere. Successivamente, però, molte posizioni sono state chiarite con l'archiviazione del procedimento penale; anche il cantiere è stato dissequestrato. Perciò condividiamo l'iniziativa del ConsigliereCome su tante altre questioni,Se non noi, almeno i cittadini che hanno versato i soldi ed aspettano ignari di quanto accade o non accade, per meglio dire, hanno diritto di avere aggiornamenti, sapere cosa si sta facendo o cosa si sta aspettando? Ci si faccia arrivare sereni nel luogo in cui la serenità ci abbraccerà tutti. Se non sereni, almeno informati!Capogruppo Direzione Italia - Noi con l'Italia