Alla scoperta dei giochi della tradizione

Tra entusiasmo e partecipazione di pubblico, nel tardo pomeriggio di ieri, è cominciata l'iniziativache ha avuto luogo nei pressi dell'in Piazza Vittorio Veneto a(BT). Trattasi della prima di una serie di manifestazioni pubbliche, organizzate e promosse dalla Regione Puglia, dal Comune di Canosa, da Puglia Promozione, dalla locale Pro Loco e dall'A.p.r.o.s. professionisti per il sociale, che seguiranno ile l'. L'iniziativa rientra nell'ambito di un progetto ad ampio raggio che nasce dall'esigenza di valorizzare il: recuperare le memorie perdute, "riconoscersi in un ritmo di generazioni, ricostruire saperi sovrapponendo i propri stili di vita a quelli di coloro che ci hanno preceduti, senza nostalgia o improbabili desideri di ritorno al passato, ma con una progressiva acquisizione di forme di esperienza del mondo, utili per un futuro possibile". Si propone inoltre di contribuire al processo di crescita dei ragazzi attraverso lcapace di investire pienamente il piano delle potenzialità affettive, intellettive e creative. Il ricorso alle tradizioni popolari in un percorso delche aiuta i bambini a costruire la propria storia personale, radicata nel passato, immersa nel presente ed orientata al futuro. Il progetto, si prefigge di far "riscoprire alla cittadinanza la semplicità, la freschezza, la fantasia dei giochi di ieri.L'occasione consente di coinvolgere i nonni nel riscoprire e condividere la preparazione per la partecipazione ai giochi, tra i quali. AI giochi ci hanno provato in tanti dai più piccoli ai più grandi, anche molti turisti, che hanno apprezzato e gradito quanto proposto attraversorecuperando così il patrimonio ludico del passato che appartiene alla comunità, in una sana e piacevole competizione all'aperto e su spazi pubblici, finalizzata alla crescita sociale e culturale.