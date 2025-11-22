All’Università di Foggia : un nuovo spazio per i giovani e l’innovazione

Un nuovo spazio dedicato ai giovani, alla creatività e alla collaborazione tra università e territorio. È questo lo spirito con cui, il prossimoilun punto di riferimento pensato per promuovere l'innovazione e la partecipazione giovanile. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delpromosso dalla Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia e da ARTI Puglia – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione. Il pomeriggio si aprirà alle ore 15.00, in aula A, con l'appuntamentoun momento dinamico dedicato ad attività cooperative e laboratoriali guidate dagli Youth Worker e dai referenti dei Nodi Galattica della Capitanata. Un'occasione pensata per accendere la curiosità e stimolare il confronto tra studenti, giovani del territorio e operatori dell'innovazione sociale.A seguire, dalle ore 17.00 alle 19.00, l'aula Magna ospiterà la Tavola Rotondaintrodotta dai saluti deldel Direttore Generale, e di numerosi rappresentanti dell'Università di Foggia, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. L'incontro, organizzato e moderato da, sarà un momento di riflessione e confronto sulle prospettive di crescita della rete Galattica e sul contributo che le università possono offrire nello sviluppo delle politiche giovanili e della cultura dell'innovazione. La giornata si concluderà, a partire dalle ore 19.00, con un momento di networking, pensato per favorire la nascita di idee progettuali, partnership e nuove opportunità di collaborazione tra giovani, enti pubblici e realtà del territorio.Professoressa Ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale dell'Università di Foggia e Responsabile del Procedimento, sottolineaL'obiettivo è creare un ecosistema in cui università, territorio e istituzioni possano dialogare in modo sinergico, generando opportunità di partecipazione e crescita sostenibile. È un passo importante verso un'università più connessa con la sua comunità e capace di valorizzare il talento dei giovani."Sulla stessa linea,Ricercatrice in Didattica e Pedagogia Speciale e Referente Operativa del Nodo UniFg, evidenzia l'aspetto esperienziale del progetto: "Galattica UniFg vuole essere un luogo fisico e simbolico in cui i giovani possano dare vita a idee, progetti e collaborazioni. Puntiamo a costruire una rete partecipata, capace di sostenere processi di empowerment e di favorire la crescita di una nuova cittadinanza attiva e innovativa. Il lancio del Nodo rappresenta solo l'inizio di un percorso condiviso e generativo." Con ilsi inserisce a pieno titolo nella rete regionale dei Nodi Galattica, spazi nati per sostenere la creatività, l'imprenditorialità e la partecipazione giovanile. Un progetto che guarda al futuro, ma che affonda le sue radici nella collaborazione tra istituzioni, università e territorio — nella convinzione che l'innovazione si costruisce insieme, partendo dalle idee dei giovani.