Università di Foggia
Università di Foggia
Scuola e Lavoro

All’Università di Foggia : un nuovo spazio per i giovani e l’innovazione

Nasce il Nodo Galattica UniFg per sostenere la creatività, l'imprenditorialità e la partecipazione giovanile.

Puglia - sabato 22 novembre 2025 21.58
Un nuovo spazio dedicato ai giovani, alla creatività e alla collaborazione tra università e territorio. È questo lo spirito con cui, il prossimo 27 novembre, il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Foggia ospiterà il lancio ufficiale del Nodo Galattica UniFg, un punto di riferimento pensato per promuovere l'innovazione e la partecipazione giovanile. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto regionale "Galattica – Rete Giovani Puglia", promosso dalla Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia e da ARTI Puglia – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione. Il pomeriggio si aprirà alle ore 15.00, in aula A, con l'appuntamento "Aspettando il decollo… Warm-Up!", un momento dinamico dedicato ad attività cooperative e laboratoriali guidate dagli Youth Worker e dai referenti dei Nodi Galattica della Capitanata. Un'occasione pensata per accendere la curiosità e stimolare il confronto tra studenti, giovani del territorio e operatori dell'innovazione sociale.

A seguire, dalle ore 17.00 alle 19.00, l'aula Magna ospiterà la Tavola Rotonda "Perché Galattica in UniFg?", introdotta dai saluti del Magnifico Rettore Lorenzo Lo Muzio, del Direttore Generale Sandro Spataro, e di numerosi rappresentanti dell'Università di Foggia, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. L'incontro, organizzato e moderato da Giusi Antonia Toto e Guendalina Peconio, sarà un momento di riflessione e confronto sulle prospettive di crescita della rete Galattica e sul contributo che le università possono offrire nello sviluppo delle politiche giovanili e della cultura dell'innovazione. La giornata si concluderà, a partire dalle ore 19.00, con un momento di networking, pensato per favorire la nascita di idee progettuali, partnership e nuove opportunità di collaborazione tra giovani, enti pubblici e realtà del territorio. Giusi Antonia Toto, Professoressa Ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale dell'Università di Foggia e Responsabile del Procedimento, sottolinea il valore strategico dell'iniziativa: "Il Nodo Galattica UniFg nasce come spazio aperto e inclusivo per promuovere una cultura dell'innovazione centrata sui giovani. L'obiettivo è creare un ecosistema in cui università, territorio e istituzioni possano dialogare in modo sinergico, generando opportunità di partecipazione e crescita sostenibile. È un passo importante verso un'università più connessa con la sua comunità e capace di valorizzare il talento dei giovani."

Sulla stessa linea, Guendalina Peconio, Ricercatrice in Didattica e Pedagogia Speciale e Referente Operativa del Nodo UniFg, evidenzia l'aspetto esperienziale del progetto: "Galattica UniFg vuole essere un luogo fisico e simbolico in cui i giovani possano dare vita a idee, progetti e collaborazioni. Puntiamo a costruire una rete partecipata, capace di sostenere processi di empowerment e di favorire la crescita di una nuova cittadinanza attiva e innovativa. Il lancio del Nodo rappresenta solo l'inizio di un percorso condiviso e generativo." Con il Nodo Galattica UniFg, l'Università di Foggia si inserisce a pieno titolo nella rete regionale dei Nodi Galattica, spazi nati per sostenere la creatività, l'imprenditorialità e la partecipazione giovanile. Un progetto che guarda al futuro, ma che affonda le sue radici nella collaborazione tra istituzioni, università e territorio — nella convinzione che l'innovazione si costruisce insieme, partendo dalle idee dei giovani.
  • Università di Foggia
  • Nodo Galattica
Il professore Donato Maniello  all'Università della Terza Età di Canosa di Puglia
22 novembre 2025 Il professore Donato Maniello  all'Università della Terza Età di Canosa di Puglia
In memoria delle vittime del sisma in Irpinia
22 novembre 2025 In memoria delle vittime del sisma in Irpinia
Altri contenuti a tema
Fenomeni sociali e casi studio connessi all’Intelligenza Artificiale lunedì 24 novembre Convegni Fenomeni sociali e casi studio connessi all’Intelligenza Artificiale
Intelligenza senza senso o il senso dell’Intelligenza Artificiale? Eventi e cultura Intelligenza senza senso o il senso dell’Intelligenza Artificiale? Il tema del X Convegno Internazionale delle Cattedre Scholas al quale partecipa anche l’Università di Foggia
Scienza, Intelligenza Artificiale e didattica: arriva la Winter School H²-DIA Scienza, Intelligenza Artificiale e didattica: arriva la Winter School H²-DIA Un’iniziativa di alta formazione del Learning Sciences Institute (LSi) dell’Università degli Studi di Foggia,
Le parole contano: a Foggia il Festival dedicato al linguaggio dell’informazione sulla violenza di genere Eventi e cultura Le parole contano: a Foggia il Festival dedicato al linguaggio dell’informazione sulla violenza di genere Due intense giornate di incontri con esperti, docenti e professionisti della comunicazione.
ASTERA 2025: Conto alla rovescia per il Convegno Internazionale sulla Visual Education Eventi e cultura ASTERA 2025: Conto alla rovescia per il Convegno Internazionale sulla Visual Education Per esplorare il potere dei media visivi nell’innovare l’apprendimento, potenziare la comunicazione scientifica e generare un impatto sociale positivo
Oltre il ponte. Azioni per Gaza Eventi e cultura Oltre il ponte. Azioni per Gaza Un nuovo webinar per costruire dialogo e comunità accademica internazionale
Sistemi educativi e devianza. Prospettive di etnopedagogia criminale Eventi e cultura Sistemi educativi e devianza. Prospettive di etnopedagogia criminale Presentazione del volume con l'autrice professoressa Giusi Antonia Toto a Sammichele di Bari
Università di Foggia for Gaza: aprire porte, costruire ponti Speciale Università di Foggia for Gaza: aprire porte, costruire ponti Un’azione concreta per sostenere studenti e ricercatori palestinesi attraverso borse di studio, corridoi educativi e nuove reti di solidarietà accademica.
Un mercato alimentare in rafforzamento, nel primo semestre 2025 
22 novembre 2025 Un mercato alimentare in rafforzamento, nel primo semestre 2025 
In scadenza il concorso fotografico “SGUARDI, Narrazioni visive del territorio”
22 novembre 2025 In scadenza il concorso fotografico “SGUARDI, Narrazioni visive del territorio”
Alberi e spazi verdi sono alleati cruciali per la salute
21 novembre 2025 Alberi e spazi verdi sono alleati cruciali per la salute
Canosa: Plant a tree for you and me
21 novembre 2025 Canosa: Plant a tree for you and me
L’Arma dei Carabinieri “una casa larga, ha radici e germogli, memoria e futuro "
21 novembre 2025 L’Arma dei Carabinieri “una casa larga, ha radici e germogli, memoria e futuro"
Giornata di promozione della prevenzione della salute e degli screening anti-tumorali
21 novembre 2025 Giornata di promozione della prevenzione della salute e degli screening anti-tumorali
Ancora una tragedia sul lavoro, ancora un giovanissimo che non fa più ritorno dai suoi affetti
21 novembre 2025 Ancora una tragedia sul lavoro, ancora un giovanissimo che non fa più ritorno dai suoi affetti
Letizia Morra(M5S), l’unica canosina candidata al consiglio regionale
21 novembre 2025 Letizia Morra(M5S), l’unica canosina candidata al consiglio regionale
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.