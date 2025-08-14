Violenza di genere
Violenza di genere
Amministrazioni ed Enti

Alfabetizzazione finanziaria delle donne vittime di violenza

Approvato lo schema di Protocollo tra Regione Puglia e Intesa Sanpaolo

Puglia - giovedì 14 agosto 2025 11.28
Il Dipartimento Welfare della Regione Puglia ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa con Intesa Sanpaolo S.p.A., attraverso il Museo del Risparmio di Torino, per attuare un innovativo percorso di alfabetizzazione finanziaria dedicato alle fasce socialmente vulnerabili, con particolare attenzione alle donne vittime di violenza. Il progetto, in linea con la programmazione regionale, punta a fornire alle donne accolte nei Centri Antiviolenza strumenti concreti di empowerment economico e sociale, fondamentali per riconquistare autonomia e libertà. "La violenza contro le donne non è solo fisica o psicologica, spesso è anche una violenza economica che le imprigiona in una condizione di dipendenza - sottolinea il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano -. Per questo l'alfabetizzazione finanziaria non è solo un tema economico, ma un vero e proprio strumento di liberazione e prevenzione. Questo protocollo è un passo fondamentale per aiutare le donne a ricostruire la propria vita con consapevolezza e dignità." Il progetto prevede un percorso strutturato in tre moduli, in cui si affronteranno temi essenziali come la gestione del budget personale, il ruolo della banca e l'indebitamento, fino alle basi dell'investimento. Parallelamente, saranno formate le operatrici dei Centri Antiviolenza, affinché possano continuare a erogare questo servizio alle donne in carico.

"Sostenere le donne in difficoltà significa anche aiutarle a comprendere e gestire il proprio denaro, una competenza troppo spesso negata o sottovalutata - spiega Ruggiero Mennea, consigliere delegato al Welfare della Regione Puglia -. Con questo intervento vogliamo rafforzare la rete di protezione sociale, fornendo conoscenze che contribuiscono a spezzare il circolo della violenza e a costruire un futuro più autonomo e sicuro." La collaborazione con Intesa Sanpaolo e il Museo del Risparmio rappresenta un esempio virtuoso di come istituzioni pubbliche e private possano lavorare insieme per rispondere a bisogni sociali complessi. La partecipazione al progetto è gratuita e si inserisce all'interno di una più ampia strategia regionale per i diritti e le pari opportunità. "L'educazione finanziaria, intesa come processo strutturato di acquisizione di competenze economiche e gestionali, rappresenta un presidio strategico nella prevenzione delle dinamiche di dipendenza economica, che spesso costituiscono terreno fertile per forme di violenza domestica e relazionale - afferma Valentina Romano, direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia -. Lo strumento contribuirà a rafforzare l'empowerment individuale e la capacità di autodeterminazione, affiancandosi agli interventi attivi, tra cui la dote per l'empowerment e l'autonomia e il RED destinato alle donne vittime di violenza " Il progetto è un tassello importante di una strategia più ampia per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere in Puglia, che riconosce come l'autonomia economica sia uno degli assi portanti per uscire dalla condizione di vulnerabilità. In un contesto in cui la violenza economica è una delle forme più insidiose e meno visibili di sopraffazione, questo intervento rappresenta un segnale concreto di cambiamento, un invito a mettere la conoscenza e la consapevolezza al centro della rinascita personale e sociale.
  • Emiliano
  • Regione Puglia
  • Violenza di genere
I sapori del passato a chilometri zero i più apprezzati
14 agosto 2025 I sapori del passato a chilometri zero i più apprezzati
Viaggiare sicuri con le Specialità della Polizia di Stato
14 agosto 2025 Viaggiare sicuri con le Specialità della Polizia di Stato
Altri contenuti a tema
Puglia: Nuovo regolamento per le parrucche per pazienti oncologici Puglia: Nuovo regolamento per le parrucche per pazienti oncologici La dichiarazione del presidente della Regione Michele Emiliano
Puglia: "Costruiamo qui il nostro futuro, investendo sulle competenze" Puglia: "Costruiamo qui il nostro futuro, investendo sulle competenze" Approvata la legge regionale per l'attrazione dei talenti
Il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito al comando Scuole dell’Aeronautica Militare- 3ª Regione Aerea Il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito al comando Scuole dell’Aeronautica Militare- 3ª Regione Aerea Subentra al Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio
Federacma chiede avvio revisione trattori Territorio Federacma chiede avvio revisione trattori Appello ad Emiliano per salvare le vite degli agricoltori
Puglia : divieto di lavoro all'aperto nelle ore più calde Territorio Puglia : divieto di lavoro all'aperto nelle ore più calde Emiliano firma ordinanza per la tutela della salute dei lavoratori esposti a elevate temperature
Il cibo è una memoria, un'arte e una tecnica. Territorio Il cibo è una memoria, un'arte e una tecnica. Emiliano alla Camera di Commercio di Bari per un convegno nazionale sulla dieta mediterranea
La generosità legata al proprio dovere fino all'ultimo istante Storia La generosità legata al proprio dovere fino all'ultimo istante A Ostuni, i funerali di Stato del brigadiere capo dei carabinieri Carlo Legrottaglie
Sicurezza stradale: gratuito il pedaggio per i mezzi pesanti sulla A14 tra Molfetta e Taranto Sicurezza stradale: gratuito il pedaggio per i mezzi pesanti sulla A14 tra Molfetta e Taranto Emiliano e Ciliento scrivono a MIT, Anas e Autostrade per reiterare la richiesta
E' partnership tra Progetto Uomo Canosa e Milan Academy, in collaborazione con il Milan Club Canosa 
13 agosto 2025 E' partnership tra Progetto Uomo Canosa e Milan Academy, in collaborazione con il Milan Club Canosa 
L’inquinamento da plastica è una crisi globale
13 agosto 2025 L’inquinamento da plastica è una crisi globale
Puglia: Dal Mimit fondi per fiere e mercati rionali
13 agosto 2025 Puglia: Dal Mimit fondi per fiere e mercati rionali
Canosa: I nidi comunali sono un servizio fondamentale per la comunità
13 agosto 2025 Canosa: I nidi comunali sono un servizio fondamentale per la comunità
Estate 2025: Boom dello street food
13 agosto 2025 Estate 2025: Boom dello street food
Canosa Calcio-Trani è la prima amichevole
13 agosto 2025 Canosa Calcio-Trani è la prima amichevole
Canosa: Boom di visitatori al Museo Archeologico  Nazionale
12 agosto 2025 Canosa: Boom di visitatori al Museo Archeologico  Nazionale
Legalità: Basta rapimenti lampo
12 agosto 2025 Legalità: Basta rapimenti lampo
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.