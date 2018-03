Aldo Moro :costruttore della buona politica

In occasione dele della strage di via Fani, dove furono ammazzati dalle Brigate Rosse i cinque uomini della scorta dello statista(, 52 anni, di Torino,maresciallo dei carabinieri;, 42 anni, di San Paolo di Jesi, appuntato dei carabinieri;, 24 anni, di Guglionesi, guardia di PS;, 30 anni, di Fasano, vicebrigadiere di PS;, 24 anni, di Casoria, guardia di PS), il Presidente della Regione Puglia,ha rilasciato la seguente dichiarazione:"Sono trascorsi 40 anni dal massacro di via Fani con il quale le Brigate rosse portarono a compimento il loro vile attacco al cuore dello Stato, sequestrando Aldo Moro e uccidendo barbaramente i cinque uomini della sua scorta. Quel giorno, e i 55 che seguirono fino al 9 maggio, con l'immagine del corpo dello statista pugliese riverso nel bagagliaio di un'auto, hanno cambiato la storia d'Italia.Un pugliese mite, che ha pagato con la propria vita il furore ideologico di chi sognava la guerra rivoluzionaria., rifuggendo ogni prospettiva sudista, fatta di piccole patrie, e coltivando l'ambizione di essere un Sud in grado di raccogliere le sfide della modernità. Un insegnamento, tra i tanti, che resta ancora di profonda attualità". Nel 40°anniversario della strage di via Fani a Roma, questa mattina, il sindaco di Bariha partecipato alla cerimonia di deposizione di una corona di alloro sul monumento dedicato allo statista pugliese, nella piazza a lui intitolata nel capoluogo pugliese.