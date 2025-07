Al via la XXI^ Edizione di “SOGNI NELLE NOTTI DI MEZZA ESTATE”

Domenica 10 agosto la Masseria Torre di nebbia vi attende per un Aperitivo al tramonto con live show: Alberto Di Leone alla tromba, Antonio Laviero al pianoforte, Antonello Losacco al contrabbasso, Cesare Pastanella alle percussioni.

Martedì 12 agosto, nella scenografica masseria "Terre di Traiano", l'unica con annesso "Museo dell'Olio", dalle ore 19:00 sarà possibile ammirare i colori del tramonto con musica dal vivo della band Lereni Music e "Aperitivo E.V.O.", a seguire cena sotto le stelle.

gratuitamente

Il concorso è organizzato in collaborazione con ArtTurism.

Si terrà alle ore 18:30 di, ladimanifestazione promossa dallache avrà luogo pressola sede di StarPops, l'osteria di Casa Sgarra a Trani. Il fil rouge di tutta la manifestazione resta sempre il prelibato olio extravergine di oliva, dal gusto inconfondibile . La sua esaltazione, in tante declinazioni, è lo spunto da cui annualmente parte la programmazione della manifestazione che, nel corso degli anni, per molti: curiosi, appassionati di attività en plein air, escursionisti, turisti di prossimità, gastronauti, è diventata un punto di riferimento delle iniziative estive da seguire. Tutte le città aderenti alla Strada sono state coinvolte in questa nuova edizione: Trani, Andria, Bisceglie, Minervino Murge,e Corato. Un cartellone ricco di appuntamenti tra cui scegliere: musica dal vivo, osservazione delle stelle, food truck, apertivi al tramonto, passeggiate e walking tour, panzerotti all'extravergine, festival dell'olio e dello storytelling, presentazioni di libri a suon di musica vivaldiana e show cooking, senza dimenticare gli evococktail, gli EvoMenu, e gli Evo&Pizza.Entrando nel vivo della rassegna di iniziative, il primo appuntamento è quello dicon una giornata piena, dal mattino al calar del sole: visita guidata del sito Unesco Castel del Monte, a seguire visita al Borgo Montegrosso e percorso enogastronomico nell'azienda BioBonizio.Si riparte con il programma venerdìal Beveroni Jazzin' Club di Minervino Murgedalle ore 21.30 il balcone delle Puglie apre le sue porte alla musica di "Lorenza Marmo e la sua band" con un'ampia proposta gastronomica, tra cui EVO&PIZZA., sempre nella suggestiva cornice di Minervino Murge, la cooperativa DROMOS.IT organizza, dalle ore 18.30, Tesori di pietra e panzerotti: visita Grotta di San Michele, Visita Chiesa Madonna della Croce, Laboratorio panzerotti "Fritto e mangiato".Immancabile l'appuntamentocon "Calici di San Lorenzo" a Trani, dove la Strada dell'Olio sarà presente con uno spazio dedicato a degustazioni di olio & co.Entriamo nella fervida settimana a cavallo con il Ferragosto,a Corato, Masseria "Torre di Nebbia" organizza, dalle ore 20.30, "Voci di Stelle: una Notte di Emozioni", cena sotto le stelle con spettacolo musicale a cura di Ida Alma.Gli appuntamenti proseguonoa ritmo di walking tour conl'itinerario millenario proposto dallacon la partecipazione diche dalle ore 19,00 a suon di passi farà scoprire oltre duemila anni di storia attraversando Canusium. Partenza dal Parco archeologico di San Giovanni. Degustazione finale di olio extravergine di oliva.Pane e Pomodoro in collaborazione con ArtTurism organizzano un tour guidato con degustazione della panzanella à porter e l'evococktail Evergreen. Dalle ore 18.30 "Andria tra Sacro e Profano", walking tour con degustazione finale nel bistrot più tipico del centro storico andriese.dalle ore 18:30 ArtTurism propone un percorso guidato nel centro storico di Biscegliea seguire visita di "Casa Museo Giuliani" con degustazione finale del prelibato dolce tipico locale: il Sospiro.lavi aspettano, dalle ore 19,00 con il tour guidato "Canosa Romana", itinerario tra templi, domus e terme d'epoca imperiale. Degustazione di pane e olio extravergine di oliva.l'Azienda Agricola Di Martino a Trani ospiterà lo chef Innocente Galluzzi, autore del libro Uno chef all'Opera che tra esplorazioni, cibo e musica ci farà immergere nelle sue ricette ricche di storia, curiosità, profumi e sapori autentici che saranno realizzate con uno show cooking live e tra piatti gourmet, musica classica e narrazioni ci sarà anche la presentazione del corso ITS Turismo Puglia in "Food & Beverage Hospitality Management".dalle ore 18:00 visita guidata "Sulle Tracce del Trenocelle": tour guidato del centro storico andriese sulla storia del gelato tipico tradizionale locale con degustazione finale di questa bontà artigianale unica nel suo genere, a cura di ArtTurism.Nella stessa giornata, a Minervino Murge, il Circolo della Stampa "San Francesco di Sales", dalle ore 20, presenta il libro "IL FARO SI RACCONTA" del giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno, Cav. Paolo Pinnelli: storia, personaggi e retroscena del monumento di Minervino Murge. Al termine degustazione di pane e olio evo a cura dell'Associazione Strada dell'olio Extravergine Castel del Monte.dalle ore 18.30, nella suggestiva cornice medievale del Casale di Pacciano, a Bisceglie, ArtTurism con la collaborazione di Ass.ne Trekking Astrofili Phisys organizzano FESTIV'Oil '60-'70: Dj set con musica '60-'70, Food&Drink a cura di AssoLocali e "La Locanda del Giullare" con Panzerotti all'extravergine di oliva; Focus sull'olio evo in frittura; Osservazione delle stelle; Visita guidata con racconto della storia del casale. Nella chiesetta preromanica: Presentazione del Corso in "Food & Beverage Hospitality Management" dell'Its Turismo Puglia., nella sede di TERRA MAIORUM a Corato, "80 voglia di Terra Maiorum": dalle 10 alle 12 visite guidate in frantoio; dalle 20.30 serata con musica anni '80.Mentre, dalle ore 19,00 nella splendida location del ristorante Cucromia ad Andria, si terrà la premiazione del contest fotograficoper il quale è possibile inviare le foto fino al 31 agosto, iscrivendosi gratuitamente si accede ai ricchi premi in palio.Gli appuntamenti si concludononella sede della storica Azienda olearia Pellegrino 1890 in agro di Andria si terràdalle ore 15.30, NarraEmozioni – Il Festival dello Storytelling d'Impresa con Pragma Web e Vincenzo Topputo. Eminenti esperti di marketing si alterneranno a imprenditori locali per creare un piacevole percorso nei meandri dello storytelling di impresa, con focus particolare sull'olio. Finale a sorpresa.E' possibile partecipare al concorsoinviando la/e foto a: comunicazione@stradaoliocasteldelmonte.it o alla pagina Fb "La Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte". Le foto devono valorizzare l'extravergine, la sua pianta, i suoi frutti, le sue declinazioni in cucina ed il patrimonio artistico-culturale dei territori della Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte.Consulta il regolamento alla pagina Fb ufficiale o visita il sito "La Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte"Per info contattare l'Associazione Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte, email: comunicazione@stradaoliocasteldelmonte.it , referente iniziativa392/6948919. Sul sito "La Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte" è disponibile il programma degli appuntamenti oltre che sul canale Facebook alla pagina Strada dell'olio Extravergine Castel del Monte.​​​