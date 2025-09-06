Al via il “Festival Nazionale Bande”

Torna la musica della tradizione, tornano le formazioni musicali tipiche della Puglia con il. Le strade e vicoli disaranno la cassarmonica naturale delle sinfonie e delle marce che richiamano, nei ricordi, tempi passati con lo sguardo proiettato al futuro. La kermesse musicale organizzata dall'si avvale del patrocinio e del contributo del Consiglio Regionale della Puglia (nell'ambito dell'avviso pubblico "Consiglio Aperto 2025) e il Comune di Molfetta. "La banda è gioia. La banda è essenza dei nostri piccoli centri. - Spiegapresidente di Anbg - Ogni volta che rappresento queste formazioni non posso fare a meno di pensare alla fortuna della nostra gente che, a seconda del periodo, associa ad un tempo ben preciso dell'anno, note e marce, sentendosi coinvolta con sentimenti differenti ma carichi di ricordi. Il festival - conclude Grillo - è la festa delle Bande, di questo patrimonio di cui non potremmo fare a meno" Sei formazioni bandistiche e una street band saranno le protagoniste di questa edizione in calendario nei giorniIlappuntamento con quattro rinomate bande: la Banda Città di Orsara di Puglia, il Concerto Bandistico di Boleto, il Complesso Bandistico Città di Gravina e la Banda Santa Cecilia di Molfetta che sfileranno per la città, partenza da piazza Municipio alle ore 18.30. Ilspazio alla musica leggera. Da corso Umberto, ore 18.00, e in pieno stile americano, laattraverserà la Villa Comunale e corso Dante regalando gioia e spensieratezza a grandi e piccini con note leggere e divertenti mentre alle ore 20.30 in corso Dante laeseguirà un vasto repertorio: dalle pagine sinfoniche dai pini di Roma di Respinghi agli autori pugliesi concludendo con sinfonie immortali di Verdi. Ilserata conclusiva con il gran concerto di chiusura del festival.