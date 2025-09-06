Eventi e cultura
Al via il “Festival Nazionale Bande”
A Molfetta, la quinta edizione delle formazioni musicali tipiche della Puglia
Puglia - sabato 6 settembre 2025 15.36
Torna la musica della tradizione, tornano le formazioni musicali tipiche della Puglia con il "Festival Nzionale Bande". Le strade e vicoli di Molfetta saranno la cassarmonica naturale delle sinfonie e delle marce che richiamano, nei ricordi, tempi passati con lo sguardo proiettato al futuro. La kermesse musicale organizzata dall'Associazione Nazionale Bande da Giro (Anbg) si avvale del patrocinio e del contributo del Consiglio Regionale della Puglia (nell'ambito dell'avviso pubblico "Consiglio Aperto 2025) e il Comune di Molfetta. "La banda è gioia. La banda è essenza dei nostri piccoli centri. - Spiega Benedetto Grillo, presidente di Anbg - Ogni volta che rappresento queste formazioni non posso fare a meno di pensare alla fortuna della nostra gente che, a seconda del periodo, associa ad un tempo ben preciso dell'anno, note e marce, sentendosi coinvolta con sentimenti differenti ma carichi di ricordi. Il festival - conclude Grillo - è la festa delle Bande, di questo patrimonio di cui non potremmo fare a meno" Sei formazioni bandistiche e una street band saranno le protagoniste di questa edizione in calendario nei giorni 6, 12, e 30 settembre 2025. Il 6 settembre appuntamento con quattro rinomate bande: la Banda Città di Orsara di Puglia, il Concerto Bandistico di Boleto, il Complesso Bandistico Città di Gravina e la Banda Santa Cecilia di Molfetta che sfileranno per la città, partenza da piazza Municipio alle ore 18.30. Il 12 settembre spazio alla musica leggera. Da corso Umberto, ore 18.00, e in pieno stile americano, la "Route 99 streat band" attraverserà la Villa Comunale e corso Dante regalando gioia e spensieratezza a grandi e piccini con note leggere e divertenti mentre alle ore 20.30 in corso Dante la "Banda di Rutigliano" eseguirà un vasto repertorio: dalle pagine sinfoniche dai pini di Roma di Respinghi agli autori pugliesi concludendo con sinfonie immortali di Verdi. Il 30 settembre serata conclusiva con il gran concerto di chiusura del festival.