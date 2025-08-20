Al via il Festival del Cabaret di Martina Franca

Tornano ad accendersi i riflettori sulSi svolgerà dal 22 al 24 agosto 2025, nella consueta cornice dell'atrio dell'ateneo "Bruni", la 29esima edizione della kermesse comica organizzata dall'associazione culturale "Sirio". Sono attesi grandissimi ospiti per l'evento principe dedicato alla risata, che quest'anno metterà insieme i migliori comici del momento, insieme a dei veri mostri sacri del cabaret, riservando un vero e proprio show "totale" capace di unire satira, musica e competizione con la gara tra i comici emergenti.Ci sarà un grande ritorno: a condurre le danze troveremo i presentatori Mauro Pulpito e Debora Villa che si ricomporrà dopo la storica edizione del venticinquennale del 2021. Due veri campioni di ironia, capaci di dettare i ritmi e di entrare nelle dinamiche di un festival sempre più ricco e travolgente. E a supporto non poteva mancare l'energia strumentale della Banda EufoNicA (Valerio Marchei voce e chitarra, Nico Drammissino piano e tastiere, Gianluca Aceto basso, Mike Lovito tromba, Francesco Lomangino sax, Pasquale Angelini batteria) che farà da colonna sonora alla tre giorni.Una vera e propria pioggia di ospiti garantirà risate per tutti i palati. Ospite fisso per le tre serate sarà Alberto Caiazza, geniale rumorista, uno dei primi a proporre questo genere di comicità attraverso il piccolo schermo (La corrida, Stasera mi butto). Venerdì 22 agosto, il superbig sarà Alberto Farina, monologhista romano che con la sua tipica aria svagata farà ridere tutti con i suoi aneddoti familiari. A fargli compagnia ci sarà un'altra monologhista scuola "Zelig", Corinna Grandi, attrice di inclinazione comica, capace di regalare al pubblico un ibrido tra cabaret, stand up e poesia. E infine, ci sarà spazio per Giovanni D'Angella, interprete di una satira sociale che intercetta vizi, difetti e speranze di tutti noi. Venerdì sera sarà consegnato il "Premio Sirio", che, con grande merito, onorerà il genio e il talento di Renzo Rubino, cantautore martinese, capace di esprimere in musica l'ironia e i colori dell'anima. Davvero particolare il cast di sabato 23 agosto, che offrirà tanti tipi di cabaret. Arriverà sul palcoeccezionale mimo e trasformista che sa regalare al pubblico stupore e meraviglia. Tornerà Vincenzo Albano con i suoi irresistibili doppi sensi, protagonista in tante edizioni passate del festival con straordinari duetti con Mauro Pulpito. Da non perdere l'esibizione dicabarettista di colore capace di "distruggere" i pregiudizi razziali con una risata. E non mancherà la satira di scuola napoletana con Salvatore Gisonna, una garanzia di risate e divertimento.Gran finale domenica 24 agosto. A partire dal premio "Città di Martina Franca" che darà al pubblico la possibilità di regalare una standing ovation ad un maestro della comicità:alirà sul palco un grande rappresentante della scuola "Zelig",. Ci sarà modo di apprezzare la straordinaria abilità di imitare le voci in musica di Antonio Mezzancella. Potremo ridere conmeridionale nostalgico tanto amato dal pubblico televisivo. Ed infine ci sarà la consueta passerella d'onore per il vincitore in carica, il rumenoArriveranno da ogni angolo d'Italia e saranno 12, come di consueto, i giovani comici emergenti che si affronteranno a suon di risate nelle tre serate. Vedremo all'opera Chiara Cherubini (Milano), Marco Montrone (Bari), Leonardo Lo Coco (Palermo), Giulia Musso (Rapallo), Nemo (Torino), Davide Omino (Brescia), Marco Passarello (Palermo), Manuel Piazza (Milano), Antonio Rosa (Napoli), Samuele Rossi (Lucca), Emilio Scuto (Catania), Carolina Vicentini (San Severino Marche).Biglietti e abbonamenti sono acquistabili on-line su vivaticket, oltre che nelle prevendite abituali. Sarà possibile assicurarsi un posto a sedere anche recandosi presso la sede dell'associazione "Sirio" di viale Europa 123, a Martina Franca, dal 7 agosto in poi (dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 18.30 alle 20.30). Questi i prezzi: abbonamento tre serate € 58, ticket singole serate € 22 per il venerdì e per il sabato, € 26 per la finalissima di domenica. Info-line 360371666.