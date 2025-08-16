Fermo pesca
Fermo pesca
Territorio

Al via il fermo pesca in Puglia

Sulle tavole sarà comunque possibile trovare prodotto italiano

Puglia - sabato 16 agosto 2025 15.12
Stop al pesce fresco a tavola per l'avvio del fermo pesca che porta al blocco delle attività della flotta lungo l'Adriatico, in Puglia da Manfredonia a Bari. A darne notizia è Coldiretti Pesca Puglia, nel sottolineare che il blocco durerà dal 16 agosto fino al 29 settembre 2025. Nonostante l'interruzione dell'attività sulle tavole sarà comunque possibile trovare prodotto italiano, dal pesce azzurro come le alici e le sarde, al pesce spada, ed inoltre a spigole, orate, sogliole, cannocchie, vongole e cozze provenienti dalle barche della piccola pesca, dalle draghe e dall'acquacoltura nelle zone dove non vige il fermo. Il consiglio è dunque quello di verificare bene le informazioni in etichetta sui banchi di pescherie e supermercati, ma per assicurare reale trasparenza occorrerebbe arrivare all'etichettatura obbligatoria dell'origine anche al ristorante. Il settore della pesca e dell'acquacoltura in Puglia vale 225milioni di euro, secondo i dati CREA, con una flotta operante lungo le coste pugliesi costituita da 1.455 battelli che rappresenta il 12,3% del totale nazionale, il 10,5% del tonnellaggio e il 12% della potenza motore, con le aree vocate di Manfredonia, Molfetta, sud Barese, Salento, dove il pescato più importante è costituito da gamberi, scampi, merluzzi, oltre agli allevamenti in mare aperto di spigole, ombrine e orate. Intanto, quasi 8 pesci su 10 che arrivano sulle tavole sono stranieri spesso senza che i consumatori lo sappiano, soprattutto a causa della mancanza dell'obbligo dell'indicazione di origine sui piatti consumati al ristorante che consente di spacciare per nostrani prodotti provenienti dall'estero che hanno meno garanzie rispetto a quello Made in Italy. Per questo nei Mercati di Campagna Amica si organizzano eventi di informazione per far conoscere caratteristiche, qualità ed aiutare a fare scelte di acquisto consapevoli, soprattutto di pesce dei nostri mari a miglio0.
Una crisi quella del settore ittico tricolore che si trascina da 30 anni – rileva Coldiretti Puglia – in un mercato, quello del consumo del pesce, che aumenta, ma sempre più in mano alle importazioni. La produzione ittica derivante dall'attività della pesca è da anni in calo e quella dell'acquacoltura resta stabile, non riuscendo a compensare i vuoti di mercato creati dell'attività tradizionale di cattura. Il consiglio di Coldiretti Pesca Puglia è di verificare sul bancone l'etichetta, che per legge deve prevedere l'area di pesca (Gsa). Le provenienze da preferire sono quelle dalle Gsa 9 (Mar Ligure e Tirreno), 10 (Tirreno centro meridionale), 11 (mari di Sardegna), 16 (coste meridionali della Sicilia), 17 (Adriatico settentrionale), 18 (Adriatico meridionale), 19 (Jonio occidentale), oltre che dalle attigue 7 (Golfo del Leon), 8 (Corsica) e 15 (Malta). Per quanto riguarda il pesce congelato c'è l'obbligo di indicare la data di congelamento e nel caso di prodotti ittici congelati prima della vendita e successivamente venduti decongelati, la denominazione dell'alimento è accompagnata dalla designazione "decongelato".
  • Fermo pesca
Falliscono i negoziati ONU sul trattato globale contro l’inquinamento da plastica
16 agosto 2025 Falliscono i negoziati ONU sul trattato globale contro l’inquinamento da plastica
Le Radici non sono catene… ma ali
16 agosto 2025 Le Radici non sono catene… ma ali
Altri contenuti a tema
Puglia : Scatta il fermo pesca Puglia : Scatta il fermo pesca Il blocco durerà fino al 29 settembre
Le grigliate una delle passioni più radicate tra i vacanzieri di Ferragosto
16 agosto 2025 Le grigliate una delle passioni più radicate tra i vacanzieri di Ferragosto
Le sfogliatelle salate di ‘Nonna Nella” regine dell’estate canosina
15 agosto 2025 Le sfogliatelle salate di ‘Nonna Nella” regine dell’estate canosina
Rotatoria SP2 Via Cerignola : Ennesima distruzione ed ennesimo ripristino  
15 agosto 2025 Rotatoria SP2 Via Cerignola : Ennesima distruzione ed ennesimo ripristino  
FERRAGOSTO: La Guardia Costiera rafforza la vigilanza a terra e in mare
15 agosto 2025 FERRAGOSTO: La Guardia Costiera rafforza la vigilanza a terra e in mare
Montegrosso : Festa Patronale senza fuochi d'artificio
15 agosto 2025 Montegrosso : Festa Patronale senza fuochi d'artificio
Sequestri lampo imprenditori BAT: La situazione non è grave, è gravissima!
14 agosto 2025 Sequestri lampo imprenditori BAT: La situazione non è grave, è gravissima!
Tariffe ombrelloni in aumento, canoni concessioni in diminuzione
14 agosto 2025 Tariffe ombrelloni in aumento, canoni concessioni in diminuzione
I sapori del passato a chilometri zero i più apprezzati
14 agosto 2025 I sapori del passato a chilometri zero i più apprezzati
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.