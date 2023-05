Al via “Il Cammino di San Nicola”, sulle orme di un antico pellegrinaggio

Anche per quest'anno il cammino di San Nicola è alla vigilia. Con l'entusiasmo di sempre e le energie pronte al duro percorso. Il cammino nasce, da una idea di, e il supporto tecnico del geologo, su descrizioni dei pellegrinaggi, che daraggiungevano la basilica di San Nicola a Bari, all'inizio del 1800, come anche nei secoli precedenti, a partire dal 1400. In particolare si fa riferimento alla descrizione del percorso fatta nel 1833, in un brillante diario didal titolo: ", censito e riportato alla luce da don Mario Iadanza negli anni 1980. Il tutto è organizzato nell'ambito delle iniziative culturali delQuesta diciassettesima edizione è rafforzata dall'entusiasmo dei camminatori pellegrini in quanto viene messa in opera, dalla cosiddetta connessione 1 (già collaudata per due volte nel 2022) che da Montesarchio-Bonea – attraversando inoltre i comuni di Campoli M. T., Apollosa, Castelpoto, il capoluogo città di Benevento, Paduli, Pietrelcina e Pagoveiano, - si congiunge in c/da Calise di San Giorgio La M. al percorso storico principale proveniente da Fragneto M., che coinvolge, dal proprio versante, i comuni di Casalduni, Fragneto L'Abate, Pesco Sannita, San Marco Dei Cavoti e prosegue verso la Puglia. Comuni aderenti al progetto e ricadenti sul percorso. Il supporto alla motivazione religiosa parte con la santa messa concelebrata del pellegrino di martedi 2 maggio, ore 19.30, officiata dal parroco di Fragneto M., don Donato D'Agostino. Per l'occasione una rappresentanza della corale Farnetum - diretta dal maestro Daniela Polito - eseguirà un repertorio di canti dedicati a san Nicola, dall'antico manuale liturgico beneventano di Dubrovnik ricavati dal testo di studio di Miho Demovic "Manuale liturgico beneventano di Dubrovnik del secolo XI con la leggenda ed i riti della festa di san Nicola", prodotto a Zagabria nel 2012, in collaborazione con la Provincia di Benevento – traduzione della dottoressa Brankica Pavic.Il supporto alla motivazione religiosa in prosieguo sarà dato dai parroci, lungo il percorso, e dai rettori degli antichi santuari (santo padre Pio – san Giovanni R. – san Miche Arcangelo di Montesantangelo, l'Incoronata di Foggia, sino a Bari, ove accoglierà i camminatori pellegrini il rettore della pontificia basilica di san Nicola padre Giovanni Distante e il padre spirituale dei gruppi, il giovane padre Francesco. Le motivazioni als'incrociano su diversi presupposti che vanno ad integrarsi debitamente nella risposta decisionale della singola persona, la quale, con le sue credenze, le sue ideologie, la sua filosofia di vita, va ad impegnarsi, in un percorso a piedi, che esprime in sintesi: il desiderio di conoscenza, la spinta religiosa, la risposta allo stimolo psicologico, lo spirito sportivo, la tendenza ancestrale al diretto contatto con la natura, la possibilità di contaminarsi e conoscere il territorio, sviluppando così una controtendenza costruttiva. Dal 2 all' 8 maggio 2023 la 17^ Edizione denell'itinerario a valenza europeache farà tappa acon i soci dellapresieduta da, già pronti all'accoglienza dei devoti che percorreranno i territori del Sannio, dell'Irpinia, della Daunia, del Tavoliere pugliese, in 6 tappe in sei giorni.Riproduzione@riservata