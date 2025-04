Al via 'Fuori Museo' di CASA 28

Valorizzare il patrimonio culturale attraverso l'enogastronomia: è questo tra gli obiettivi dell'iniziativapromossa da Casa 28, ristorante diffuso nel cuore del centro storico di Canosa di Puglia. L'archeologia incontra il gusto: tutti coloro che visiteranno il Museo Archeologico Nazionale, il Museo dei Vescovi o uno dei siti archeologici della città, potranno accedere a un menù completo a 20 euro valido sia a pranzo che a cena. Basterà mostrare in sala il biglietto d'ingresso ai musei o ai siti per essere accolti con un pranzo pensato per raccontare, attraverso i sapori, la storia e la cultura del territorio. "Fuori Museo è il nostro modo per contribuire alla promozione di Canosa di Puglia e offrire un'esperienza completa: prima il fascino della scoperta, poi il piacere della tavola." Spiega il team di Casa 28 in attesa delle vacanze pasquali da trascorrere a Canosa di Puglia. Un'occasione per vivere la Città deianche attraverso il cibo, nel segno della tradizione, dell'accoglienza e della cucina materna. E' attiva l'utenza telefonicaper ulteriori informazioni e prenotazioni