Al Generale Vito Augelli, il Premio Internazionale Pugliesi nel Mondo

Ilha ricevuto ilnel corso dellasvoltasi nello scorso sabato 22 novembre, sotto l'egida del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero del Turismo, della Regione Puglia e quest'anno dell'Amministrazione Comunale Città di Lecce. L'importanteorganizzato dall'presieduta daha premiatole Eccellenze regionali, giunte da ogni parte del mondo, che si sono distinte in vari ambiti : dalla cultura all'imprenditoria, arte, spettacolo e sociale . Tra gli obiettivi dell'Associazione quello di fare rete e tenere uniti i pugliesi emigrati con la terra d'origine, promuovendo il "nostro territorio" valorizzandone cultura, arte, turismo, aziende e prodotti.Un altro prestigioso premio per ilche vanta una carriera di rilievo, ricoprendo negli anni incarichi di grande responsabilità e importanza. Ha iniziato la sua carriera militare nel 1979 frequentando la Scuola Militare "Nunziatella" ed è stato ammesso all'Accademia della Guardia di Finanza nell'ottobre 1982. Nominato sottotenente nel 1984, ha iniziato la sua carriera operativa presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Ancona e ha comandato, tra l'altro, la Compagnia di Gaggiolo (VA) e il Comando Provinciale di Ravenna. Ha ricoperto l'incarico di Comandante Regionale Puglia (dal luglio 2016). Successivamente, è stato nominato Comandante Interregionale dell'Italia Meridionale della Guardia di Finanza (luglio 2023), con sede a Napoli, guidando le Fiamme Gialle in Campania, Puglia, Molise e Basilicata. È insignito, tra l'altro, della Medaglia militare d'oro al merito di lungo comando, della Medaglia Mauriziana e della Croce d'oro per anzianità di servizio. È Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Dal 14 marzo 2025 è Ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di Finanza.Nel corso della XV Edizione del, i riconoscimenti sono stati conferiti: a(Bitonto), figura chiave nella ricerca biomedica a Singapore; ad(Bari), giovane e talentuosa attrice; ad(Tuglie), chief executive officer di Pirelli; a(Lizzano), manager al Goddard Space Flight Center della Nasa; al cardinale(Casarano), penitenziere maggiore nonchè presidente del Cda dell'Università Lumsa di Roma; a(Bari), autrice e conduttrice televisiva, showrunner, attivista per i diritti umani; a(Emanuela Trane, Scorrano, Lecce), cantautrice e polistrumentista; ad(Lecce), fotografo, giornalista e documentarista; a(Castrignano de' Greci), medico, specialista nel trattamento dei tumori e nello sviluppo di nuove terapie; a(Ugento), giornalista Rai; a(Melendugno), ingegnere, tra i pilastri di Porsche e McLaren Automotive; a(Taranto), docente alla University Canada West (Vancouver). Durante la cerimonia, condotta dal presentatore televisivo e radiofonico della RAIsi son esibitemolto applaudite dal pubblico.