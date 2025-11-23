Eventi e cultura
Al Generale Vito Augelli, il Premio Internazionale Pugliesi nel Mondo
La cerimonia di consegna nel Teatro Apollo di Lecce
Puglia - domenica 23 novembre 2025 10.02
Il generale di Corpo d'armata della Guardia di Finanza Vito Augelli ha ricevuto il Premio Internazionale Pugliesi nel Mondo nel corso della XV Edizione svoltasi nel Teatro Apollo lo scorso sabato 22 novembre, sotto l'egida del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero del Turismo, della Regione Puglia e quest'anno dell'Amministrazione Comunale Città di Lecce. L'importante evento, organizzato dall'Associazione Internazionale "Pugliesi nel Mondo", presieduta da Giuseppe Cuscito ha premiato le Eccellenze regionali, giunte da ogni parte del mondo, che si sono distinte in vari ambiti : dalla cultura all'imprenditoria, arte, spettacolo e sociale . Tra gli obiettivi dell'Associazione quello di fare rete e tenere uniti i pugliesi emigrati con la terra d'origine, promuovendo il "nostro territorio" valorizzandone cultura, arte, turismo, aziende e prodotti.
Un altro prestigioso premio per il generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza Vito Augelli che vanta una carriera di rilievo, ricoprendo negli anni incarichi di grande responsabilità e importanza. Ha iniziato la sua carriera militare nel 1979 frequentando la Scuola Militare "Nunziatella" ed è stato ammesso all'Accademia della Guardia di Finanza nell'ottobre 1982. Nominato sottotenente nel 1984, ha iniziato la sua carriera operativa presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Ancona e ha comandato, tra l'altro, la Compagnia di Gaggiolo (VA) e il Comando Provinciale di Ravenna. Ha ricoperto l'incarico di Comandante Regionale Puglia (dal luglio 2016). Successivamente, è stato nominato Comandante Interregionale dell'Italia Meridionale della Guardia di Finanza (luglio 2023), con sede a Napoli, guidando le Fiamme Gialle in Campania, Puglia, Molise e Basilicata. È insignito, tra l'altro, della Medaglia militare d'oro al merito di lungo comando, della Medaglia Mauriziana e della Croce d'oro per anzianità di servizio. È Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Dal 14 marzo 2025 è Ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di Finanza.
Nel corso della XV Edizione del Premio Internazionale Pugliesi nel Mondo, i riconoscimenti sono stati conferiti: a Giulia Adriani (Bitonto), figura chiave nella ricerca biomedica a Singapore; ad Alice Azzariti (Bari), giovane e talentuosa attrice; ad Andrea Casaluci (Tuglie), chief executive officer di Pirelli; a Giuseppe Cataldo (Lizzano), manager al Goddard Space Flight Center della Nasa; al cardinale Angelo De Donatis (Casarano), penitenziere maggiore nonchè presidente del Cda dell'Università Lumsa di Roma; a Metis Di Meo (Bari), autrice e conduttrice televisiva, showrunner, attivista per i diritti umani; a Dolcenera (Emanuela Trane, Scorrano, Lecce), cantautrice e polistrumentista; ad Andrea Frazzetta (Lecce), fotografo, giornalista e documentarista; a Raffaele Longo (Castrignano de' Greci), medico, specialista nel trattamento dei tumori e nello sviluppo di nuove terapie; a Maria Luce Lucrezio (Ugento), giornalista Rai; a Leonardo Pascali (Melendugno), ingegnere, tra i pilastri di Porsche e McLaren Automotive; a Michele Vincenti (Taranto), docente alla University Canada West (Vancouver). Durante la cerimonia, condotta dal presentatore televisivo e radiofonico della RAI Savino Zaba, si son esibite Dolcenera e Oktavvia molto applaudite dal pubblico.
Riproduzione@riservata
