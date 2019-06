Agricoltura: un nuovo modello di welfare con progetti imprenditoriali

diventa protagonista di unche devono fare i conti con la cronica carenza dei servizi alla persona soprattutto nelle aree rurali. E' quanto afferma lanell'esprimere apprezzamento per l'attesa pubblicazione sul sito del Ministero dell'agricoltura il decreto che definisce i requisiti minimi e le modalità previste all'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015 sull'agricoltura sociale. Un'accelerata al pieno e strutturato sviluppo dell'sarà dato attraversoper accompagnare lecon l'agricoltura protagonista di progetti imprenditoriali dedicati esplicitamente ai soggetti più vulnerabili che devono fare i conti con la cronica carenza dei servizi alla persona. "In Puglia sono già state censite 95 aziende agricole che hanno esperienza di accoglienza e di agricoltura sociale e svolgono un ruolo importante nell'ambito della multifunzionalità, accogliendo le fasce più deboli della società nelle aree rurali, una svolta epocale con la quale si riconosce che nei prodotti e nei servizi offerti dall'agricoltura non c'è solo il loro valore intrinseco, ma anche un bene comune per la collettività fatto di tutela ambientale, di difesa della salute, di qualità della vita e di valorizzazione della persona", commentaLungo tutta la Penisola, nelle aree rurali come in quelle periurbane – sottolinea la– ci sono migliaia di realtà molto diversificate che dopo una attesa di quattro anni dalla legge avranno finalmente un punto di riferimento per le proprie attività in ambito sociale. C'è chi si occupa di persone con problemi di dipendenza (droga e alcool in particolare) oppure chi si dedica ama ci sono realtà che seguono il reinserimento sociale e lavorativo di persone emarginate (minori a rischio, disoccupati di lunga durata, ecc.) oppure che puntano allo sviluppo di un'attività agricola volta al miglioramento del benessere e della socialità (agriasilo, orti per gli anziani, ecc.). Una realtà variegata dove – precisa laè significativa la percentuale di realtà (45%) che attuano l'inserimento socio lavorativo, di supporto alla quotidianità e all'inclusione sociale (25%) spesso indirizzata agli studenti, riabilitazione e servizi terapeutici (20%) ed educazione ambientale (10%) secondo elaborazioni su dati Ismea.Il Decreto chiarisce finalmente – riferisce la- che le aziende agricole in forma singola o associata e le cooperative sociali il cui reddito da attività agricola debba essere superiore al 30% del totale possono essere riconosciute come soggetti che erogano servizi di agricoltura sociale. Tra gli utenti di tali servizi si considerano i lavoratori con disabilità e svantaggiati e i minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; inoltre sono servizi di agricoltura sociale anche le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana.Infine sono riconosciuti tali anche i progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.Per la "bontà" del servizio erogato è richiesta la presenza diche potrà essere dimostrata mediante collaborazioni o convenzioni. Anche l'utilizzo di animali negli interventi assistiti per migliorare le condizioni di salute, le funzioni sociali, emotive e cognitive delle persone coinvolte e gli orti sociali, condotti da soggetti riconosciuti per l'erogazione di servizi di agricoltura sociale trovano spazio nel decreto. Una svolta epocale – conclude la– con la quale si riconosce che nei prodotti e nei servizi offerti dall'agricoltura non c'è solo il loro valore intrinseco, ma anche un bene comune per la collettività fatto di tutela ambientale, di difesa della salute, di qualità della vita e di valorizzazione della persona.