Agricoltura: I frantoi aspettano i fondi PNRR

Le principali associazioni del comparto oleario –hanno presentato una richiesta congiunta di audizione alla Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L'iniziativa, indirizzata all'assessore del Veneto Federico Caner in qualità di coordinatore della Commissione, nasce dalla necessità di fare chiarezza sullo stato di attuazione della misura deSecondo quanto previsto dal Decreto MASAF n. 279219 del 21 giugno 2024, sono stati assegnati 100 milioni di euro a favore di oltre 516 beneficiari in tutta Italia. Tuttavia, in molte Regioni l'istruttoria delle domande di pagamento – comprese quelle per l'anticipo del 30% – non risulta ancora completata. Questo sta generando forti rallentamenti nell'avvio degli investimenti da parte dei frantoi, che senza le somme previste non possono ricevere i nuovi impianti dalle aziende costruttrici.fissato dal decreto n. 15068 del 12 gennaio 2024 per il completamento degli investimenti. Il rischio concreto è che molte imprese non riescano a rispettare le scadenze, compromettendo il risultato dell'intervento pubblico e l'effettiva modernizzazione degli impianti di trasformazione. La richiesta di audizione ha l'obiettivo di promuovere"Le imprese hanno fatto la loro parte. Ora c'è bisogno che anche le amministrazioni completino le attività necessarie affinché le risorse possano davvero arrivare a chi ne ha diritto - dichiarano- Siamo fiduciosi nel confronto con le Regioni e il Ministero nel lavoro che ciascuna sta portando avanti, ma è fondamentale garantire tempi certi e regole chiare per tutelare chi ha investito in fiducia, innovazione e sostenibilità".