Addio a Pina Rima, fondatrice del Partito Democratico e storica sindacalista UIL

Questa mattina dopo una lunga malattia è venuta a mancareall'età di 76 anni storica sindacalista della UIL e fondatrice del. Gallipolina di nascita, da giovane dipendente del Comune di Bari ha lottato per la nascita e il funzionamento delle scuole per l'infanzia e per la stabilizzazione degli operatori, sempre nell'ottica di offrire maggiori servizi ai cittadini. Rappresentante aziendale per anni è stata segretaria della Funzione Pubblica provinciale e della Puglia. "A lei, alle sue lotte sindacali si devono tante conquiste per migliorare la condizione lavorativa di migliaia di lavoratori della Pubblica Amministrazione in Puglia. Nel 2007 fondò il Partito Democratico e da semplice militante ha contributo alla crescita e al radicamento dei democratici. Sempre vicina ai giovani del Partito a cui dispensava consigli e supporto, la ricorderemo sempre per il suo impegno sociale e politico. A suo marito Arturo e a sua figlia Claudia voglio rivolgere le più sentite condoglianze e la vicinanza di tutta la comunità democratica della Puglia.​" Lo scrive il Segretario Pugliese del Partito Democraticoin un messaggio di cordoglio. .