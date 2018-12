Abilitazione appalti pubblici per imprese e professionisti

Dallo scorso 18 giugno, ilopera mediante la piattaforma per le procedure di gare telematiche gestita dalla. In tal modo sarà possibile rispettare l'obbligo normativo che stabilisce per tutti i Comuni di procedere anche nell'ottica della semplificazione, razionalizzazione e della celerità dell'azione amministrativa, senza penalizzare il tessuto produttivo locale. La piattaforma raggiungibile all'indirizzo https://cucdeltavoliere.traspare.com/ consente agliSi comunica, pertanto, a tutti gli operatori economici interessati, che è necessario abilitarsi ai seguenti servizi:seguendo le rispettive istruzioni presenti on line sulla piattaforma. L'Amministrazione opererà, a seconda delle proprie esigenze, in ciascuna delle sezioni della piattaforma al fine di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta agli uffici della C.U.C. del Tavoliere presso il Comune di Cerignola, Piazza della Repubblica, Cerignola (FG) - Tel. 0885 410287 -