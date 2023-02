"Abbi cura di lui". La compassione come esercizio sinodale di guarigione

Canosa di Puglia

Sabato 11 febbraio 2023 nella memoria liturgica disi celebrerà la XXXI Giornata Mondiale del Malato. Il titolo del messaggio del Papa per questa giornata è:Nel messaggio papa Francesco scrive che: "Ma essa può diventare disumana se è vissuta nell'isolamento e nell'abbandono, se non è accompagnata dalla cura e dalla compassione. Quando si cammina insieme, è normale che qualcuno si senta male, debba fermarsi per la stanchezza o per qualche incidente di percorso. È lì, in quei momenti, che si vede come stiamo camminando. [……] "La Giornata Mondiale del Malato, – ricorda ancora il Papa – non invita soltanto alla preghiera e alla prossimità verso i sofferenti; essa, nello stesso tempo, mira a sensibilizzare il popolo di Dio, le istituzioni sanitarie e la società civile a un nuovo modo di avanzare insieme".'La celebrazione annuale della Giornata Mondiale del Malato ha lo scopo manifesto di sensibilizzare il popolo di Dio e, di conseguenza, le molteplici istituzioni sanitarie cattoliche e la stessa società civile, alla necessità di assicurare la migliore assistenza agli infermi, di aiutare chi è ammalato e soprattutto su quello soprannaturale, la sofferenza, a coinvolgere in maniera particolare le diocesi, le comunità cristiane, le famiglie l'impegno sempre più prezioso del volontariato, a richiamare l'importanza della formazione spirituale e morale degli operatori sanitari e, infine, a far meglio comprendere l'importanza dell'assistenza religiosa agli infermi da parte dei sacerdoti diocesani e regolari, nonché di quanti vivono ed operano accanto a chi soffre'.ore 18:00 momento di preghiera nell'atrio dell'Ospedale Civile a seguire processione, con il simulacro della Madonna di Lourdes, verso la Chiesa Cattedrale.ore 19:00 S. Messa presieduta dal Vescovo Mons. Luigi Mansi.La Messa sarà trasmessa in diretta su Tele Dehon, canale 19.Presso la Chiesa B.V. Maria del Carmelo S. Messe ore: 08:30; 10:00; 11:30; 18:00.ore 19:00 Processione aux Flambeaux verso la chiesa S. Giovanni Battistaore 19:30 veglia mariana.Presso il Santuario Madonna del Sabatoore 17:30 preghiera del Rosarioore 18:00 S. Messa, con il sacramento dell'Unzione degli Infermi.