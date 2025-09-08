Abbandono rifiuti: pizzicati dalle telecamere di videosorveglianza mobile

Ile l'hanno reso noto con un video sui social che da gennaio 2025 è attivo il nuovo servizio di videosorveglianza mobile per contrastare l'abbandono dei rifiuti. "Grazie alle telecamere installate a rotazione nei punti critici del territorio, da gennaio ad agosto sono già stateL'obiettivo è tutelare l'ambiente e migliorare il decoro urbano. La collaborazione dei cittadini è fondamentale: conferire correttamente i rifiuti significa avere una città più pulita e vivibile per tutti. L'attività di contrasto all'abbandono dei rifiuti proseguirà nei prossimi giorni."Ilentrato in vigore il 9 agosto 2025, introduce un inasprimento senza precedenti delle. La nuova normativa non solo prevedee, nei casi più gravi, l'arresto, ma consente anche l'utilizzo delle immagini delle telecamere pubbliche e private come prova per colpire i trasgressori, eliminando la necessità della contestazione immediata. Il nuovo quadro normativo distingue tra diversi livelli di gravità: dallafino a oltre mille euro per i rifiuti minori, allper i rifiuti non pericolosi, fino all'Previste anchecome la sospensione della patente e, per le violazioni più gravi, lacon particolare attenzione ai mezzi aziendali utilizzati per smaltimenti illeciti.