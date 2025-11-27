A volte ritornano! Sabino Moscaritolo alla consolle!

Non è solo la prima antologia di racconti di Stephen King ma è anche l'annuncio di uno spettacolo per un grande ritorno in corso San Sabino a partire dalledi. Unica data per l'evento, ideato daaffermato DJ, che vedrà salire sul palco dopo tantissimi anni di pausa "un noto DJ canosino che a partire dagli anni '90 ha trasformato una sua passione in un vero e proprio successo!" - Riferiscono gli organizzatori dello spettacolo per un grande ritorno : "Stiamo parlando di, talento il cui esordio è scaturito grazie al managerdisc jockey già importante in quegli anni che non ha bisogno di presentazioni, dopo gli ultimi successi di Battiti Live in TV. Risale agli inizi degli anni '90 l'esordio di una carriera strepitosa caratterizzata da passione, amore e "orecchio" per i vinili. Una passione nata in uno studio di registrazione realizzato in casa e giunta poi fino a RadioNorba, gare nazionali e famose piste del Sud Italia, tra le quali Pepero, Jubilee e tutti i noti locali canosini che hanno vistoda protagonista indiscusso di quegli anni." Il programma della prossima domenica annuncia che a salire in consolle saranno:, la voce deli dischi die ilCosa c'è aspettarsi, da questodata unica, ormai diventata virale sui social nelle ultime settimane? La domanda ricorrente di molti utenti alla qualeha risposto: "Emozioni su emozioni! Ho desiderato tanto realizzare questo evento perché ritengo fortemente che dove non arrivano le parole, arriva la musica. Stimo molto Sabino Moscaritolo come artista ed ho voluto vivamente la sua presenza per onorare il talento della musica suonata dai vinili. Sarà bellissimo far ascoltare tutto questo alle nuove generazioni e soprattutto riportare nella gente i ricordi di quei tempi non molto lontani . La musica è tutta bella ma, in tutta onestà, quella del passato ha una marcia in più, perché è impressa, anche a distanza di decine di anni è sempre in auge. Non vedo l'ora di condividere tutto questo con la collettività cittadina e non solo. Ci saranno anche ballerine professioniste direttamente da Cala Mariposa; un corner per gli scatti fotografici a tema della serata; tanti balloons e, ovviamente, food and beverage con le attività operanti in Corso San Sabino, a cui rinnovo il mio personale ringraziamento per aver confidato nella realizzazione di questo evento, patrocinato dal Comune di Canosa e dalla locale Pro Loco. Che dire, - conclude- ci vediamo domenica 30 novembre a partire dalle ore 20.30 per un grande spettacolo grazie ad un grande ritorno!"Riproduzione@riservata