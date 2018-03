A Pasqua la cultura ''conviene''

Quest'annoil primo Aprile torna infatti l'iniziativa del Mibact, cone le guide turistiche di Nova Apulia - abilitate e accreditate presso ile ilaccompagneranno i turisti alla scoperta dei tesori custoditi nei maestosie nei meravigliosi musei e parchi archeologici diad una tariffa speciale. Porte aperte per i visitatori anche a Pasquetta, con regolare biglietto di ingresso e visite guidate a tariffa agevolata.Proposte allettanti per il, in calendario ilda trascorrereda parte diin collaborazione con la Fondazione Archeologica Canosina Onlus , Museo dei Vescovi e Concattedrale San Sabino.Sarà, difatti, sarà possibile partecipare alvisitando:la Cattedrale San Sabino e Mausoleo di Boemondo;il Museo archeologico; l'Ipogeo Scocchera B;il Battistero di San Giovanni e la Domus Romana. Oppure prender parte alche comprende: Cattedrale San Sabino e Mausoleo di Boemondo;Museo Archeologico;Ipogeo Scocchera B;Battistero di San Giovanni; Domus romana; Basilica di San Leucio; Museo dei Vescovi. Entrambi partiranno alledel mattino e alle, con raduno alin. Inoltre, sarà possibile pranzare in vari ristoranti della città. Infine, si ricorda che ilsarà aperto, indipendentemente dalle passeggiate archeologiche programmate e, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 19.00. Si ricorda che per il Tour e il GranTour è richiesta la prenotazione all'utenza 333 8856300, attiva per ulteriori informazioni.