A Monopoli : La Mostra "CONTAMINAZIONI – Incursioni sul classico" di Sergio Azzellino

Ildellaospiterà da mercoledì 30 luglio la mostra "dell'artista e industrial designer, curata dadella. L'iniziativa è patrocinata e finanziata dallain collaborazione con ilÈ stata offerta a tutti i musei facenti parte dellaattivata dalla Regione Puglia la possibilità di ospitare questa mostra gratuitamente. Le opere di Azzellino mirano ad esplorare e reinterpretare il concetto di "classico" nella nostra contemporaneità attraverso l'arte e il design. Questa mostra è il risultato di un lungo lavoro di ricerca che intende rispondere a una domanda che affascina storici dell'arte, architetti e designers: "cosa resta del Classico?" Attraverso la contaminazione di linguaggi e materiali, l'artista riscopre e rivisita le forme archeologiche della produzione ceramica, dando spazio a una contaminazione creativa che collega il passato con il presente e produce nuove espressioni artistiche in sintonia con le problematiche contemporanee, come la guerra. Le forme rielaborate sono quelle dell'anfora pseudo panatenaica – conteneva l'olio sacro alla dea Atena e veniva data in premio agli atleti che vincevano le gare olimpiche – e quella tipica della civiltà daunaLa mostrasarà aperta al pubblico finoLa direttrice del, ha ritenuto che il suggestivo museo allestito nei sotterranei della Cattedrale barocca, con la presenza di testimonianze archeologiche e monumentali che raccontano la storia di Monopoli, può contestualizzare al meglio la ricerca di Azzellino, facendo dialogare le rielaborazioni contemporanee con i reperti archeologici esposti. Si è potuto instaurare un confronto tra epoche, simboli e linguaggi reinterpretando il passato attraverso nuove forme ed espressioni artistiche, per generare nuovi racconti e nuove riflessioni. Si è avviata così una fruttuosa collaborazione, sostenuta dalla, tra il, laed il(che ha già ospitato la mostra itinerante), creando un inedito asse di cooperazione tra. Alla presentazione della mostra a Monopoli , che si terrà nellain Via Cattedrale n 26, interverranno, vicario della Diocesi di Conversano-Monopoli,, assessore alla Cultura della Città di Monopoli,, direttrice del Polo Biblio-Museale BAT - Regione Puglia,della Cooperativa OmniaArte, curatore della mostra,, direttrice del Museo di Romualdo – Concattedrale di Monopoli. Modera gli interventi, coordinatrice della Rete Museale AltApulia - Puglia Culture.