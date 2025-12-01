A lot of people for Sabino Moscaritolo “DJ THE FLY”

A lot of people per il ritorno alla consolle diin Cnella scorsa domenica 30 novembre. Nonostante il freddo della serata, l'evento è stato riscaldato dall'entusiasmo dei presenti e dalla passione per la musica mixata dei protagonisti sul palco"Quando il beat era libertà, la Dance anni '90 non era solo musica! - Ha tra l'altro dichiaratosui social prima di esibirsiEra energia pura, un linguaggio universale fatto di ritmi veloci, bassi pulsanti e melodie che ti restavano addosso. Era la colonna sonora delle prime notti in discoteca, delle radio sempre accese, delle estati infinite e della voglia di evadere. La dance '90 era colori, spensieratezza e movimento: un mix di eurobeat, techno, house e vocal femminili iconiche che trasformavano ogni pista in un'esplosione di vibrazioni. Era il momento in cui tutti potevano essere se stessi, lasciarsi andare e sentirsi parte di un'unica grande onda. In definitiva, la dance degli anni '90 rappresenta un capitolo importante della storia della musica, che ha lasciato un segno indelebile nella cultura popolare. Grazie alla sua capacità di coinvolgere e divertire il pubblico,- ha concluso- la dance degli anni '90 continuerà ad essere amata e apprezzata per molti anni a venire." Le hit degli anni '90 con i suoi big come Corona, Eiffel 65, Gigi D'Agostino, solo per citare alcuni, sono diventati dei veri e propri classici della musica dance, ancora oggi amati e ballati in the world. Gli anni '90 sono stati un decennio di grandi successi per la musica dance che ha visto in auge molti stili: dalla musica techno a quella house ed eurodance che hanno dominato le classifiche mondiali e per una sera è tornata ad animare Corso Sabino, affollato come non mai attraverso il ritmo e il sound inconfondibile. Sul palco ballerine professioniste, tanti balloons, luci , colori , scatti fotografici, e, ovviamente, food and beverage in un evento che non ha tradito le attese della vigilia. "Il 30 novembre, unica data? "La domanda ricorrente a margine dell'evento che attende una risposta in vista del Natale da trascorrere a Canosa di Puglia, già addobbata a festa.Riproduzione@riservata