Leonardo Zellino-ARNESANO Ph Rodolfo Pati
Leonardo Zellino-ARNESANO Ph Rodolfo Pati
Eventi e cultura

A Leonardo Zellino l'Alto Riconoscimento "Virtù e Conoscenza"

A Copertino, la cerimonia di consegna del premio alle "Eccellenze" Mediterranee

Puglia - domenica 30 novembre 2025 9.38
Lunghi applausi e congratulazioni da più parti al giornalista Leonardo Zellino che ha ricevuto l'Alto Riconoscimento "Virtù e Conoscenza" nel corso della cerimonia svoltasi il 29 novembre scorso presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "V. Bachelet" di Copertino, in provincia di Lecce. Un altro meritato premio per Leonardo Zellino :"Persona di Alta Moralità, Giornalista Professionista, inviato speciale della RAI per il TG1 e il TG2, già conduttore del TGR Puglia, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, per l'amore che lo tiene unito alla sua terra natia, per le sue spiccate qualità umane e interpersonali, per la sua capacità di comunicare in modo chiaro, conciso e coinvolgente, per il suo modo di raccontare, con libertà e autorevolezza, le emergenze nazionali e internazionali, le sfide del mondo di oggi, spesso in situazioni sensibili e pericolose". Al giornalista è stata consegnata "una riproduzione, dal valore simbolico, di una statuetta rappresentante il dio Thoth, divinità egizia della scrittura, della scienza e della sapienza, risalente al IV secolo a.C., rinvenuta in mare nel 1932 dalla famiglia Colelli, pescatori di Porto Cesareo, ora custodita ed esposta nel Museo Archeologico Nazionale di Taranto." Come ha spiegato il professore Cosimo Damiano Arnesano (Presidente di MediterraneaMente APS) organizzatore dell'evento ed ideatore di "Virtù e Conoscenza", Alto Riconoscimento alle "Eccellenze" Mediterranee che si sono distinte "per genialità, estro, talento, moralità, impegno profuso per il bene comune".

La cerimonia, presentata da Elisabetta Paladini, si è svolta nell'ambito di un evento di alto profilo dedicato ai valori e all'eccellenza: "LA FORZA DELLA VIRTÙ - DALLO SPORT AL REPORTAGE" con la partecipazione di due ospiti d'eccezione: Ferdinando "Fefè" De Giorgi (CT della Nazionale Italiana di Pallavolo Maschile e campione del mondo) e Leonardo Zellino (Giornalista Professionista e Inviato Speciale RAI) entrambi premiati alla presenza delle autorità tra le quali : Maria Vittoria Dell''Anna (Presidente del Corso di Laurea in Comunicazione, Media Digitali e Giornalismo dell'Università del Salento); Giuseppe Manco (Dirigente dell'Istituto Bachelet di Copertino); Anna Toma (Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce); Roberta Zappatore (Consigliera della Provincia di Lecce); Maria Urso (Responsabile dell'UST Lecce); Marco Sponziello (Docente di Geografia Economica all'Università del Salento), Cosimo Durante (Presidente del GAL Terra d'Arneo) e Giuseppe Garrisi (Presidente Nazionale ADISCO).

L'evento è sotto l'egida del patrocinio del Comune di Porto Cesareo, Consigliera Nazionale di Parità, Commissione Provinciale alle Pari Opportunità, Regione Puglia, Provincia di Lecce, UNIMED – Unione delle Università del Mediterraneo, Università del Salento, Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, Comune di Carmiano, MARTA – Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Conservatorio di Musica "Tito Schipa" di Lecce, Confindustria Puglia-Lecce, CONI Puglia, FITRI Puglia.
Credit fotografico Rodolfo Pati
Riproduzione@riservata
  • Virtù e Conoscenza
  • RAI
  • Leonardo Zellino
  • Copertino
Per Amore della Verità  
30 novembre 2025 Per Amore della Verità  
La cucina italiana tra salute, cultura e innovazione
30 novembre 2025 La cucina italiana tra salute, cultura e innovazione
Altri contenuti a tema
Buona la prima! Al TG1 il Corteo storico  "Translatio Corporis Sancti Sabini" Canosa: Tra Storia e Cultur@ Buona la prima! Al TG1 il Corteo storico  "Translatio Corporis Sancti Sabini" Nell'ambito delle celebrazioni della Giornata Nazionale degli Abiti Storici
A Leonardo Zellino, l’Alto Riconoscimento VIRTU’ E CONOSCENZA A Leonardo Zellino, l’Alto Riconoscimento VIRTU’ E CONOSCENZA E' tra le “Eccellenze Mediterranee”
Nel ricordo di Bruno Pizzul, icona del giornalismo sportivo Calcio Nel ricordo di Bruno Pizzul, icona del giornalismo sportivo Lo sport era "tutto molto bello"
Responsabilità dell’informazione in tempo di conflitti internazionali Responsabilità dell’informazione in tempo di conflitti internazionali Il tema dell'incontro al Meeting del Volontariato con Leonardo Zellino, inviato Rai
Leonardo Zellino parteciperà ai dibattiti del Meeting del Volontariato Leonardo Zellino parteciperà ai dibattiti del Meeting del Volontariato Organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola Odv
Un’onorificenza ampiamente meritata dal giornalista Leonardo Zellino Storia Un’onorificenza ampiamente meritata dal giornalista Leonardo Zellino Il Commendatore Nunzio Di Giulio gli consegna il distintivo di Cavaliere
Leonardo Zellino, insignito Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Storia Leonardo Zellino, insignito Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana A Barletta la cerimonia di consegna dell'onorificenza
Il giornalista Leonardo Zellino, orgoglio canosino Il giornalista Leonardo Zellino, orgoglio canosino E' passato dal Tg2 al Tg1 RAI
Il potere del sorriso!La magia della Clowntherapy all'Università della Terza Età
29 novembre 2025 Il potere del sorriso!La magia della Clowntherapy all'Università della Terza Età
Lino Banfi con Pio e Amedeo nel film “Oi vita mia”
29 novembre 2025 Lino Banfi con Pio e Amedeo nel film “Oi vita mia”
Annata straordinaria per l’olio extravergine della Puglia
29 novembre 2025 Annata straordinaria per l’olio extravergine della Puglia
Canosa-Acquaviva, la gara del riscatto
29 novembre 2025 Canosa-Acquaviva, la gara del riscatto
La generatività ha valore umano e ha valore sociale.
28 novembre 2025 La generatività ha valore umano e ha valore sociale.
Farmalabor società benefit: si iscrive all'albo regionale Puglia
28 novembre 2025 Farmalabor società benefit: si iscrive all'albo regionale Puglia
Apprezzamento per il quotidiano impegno profuso dagli uomini e donne della Capitaneria di porto di Barletta
28 novembre 2025 Apprezzamento per il quotidiano impegno profuso dagli uomini e donne della Capitaneria di porto di Barletta
Canosa: Al via la raccolta di giocattoli per i piccoli pazienti dei reparti pediatrici
28 novembre 2025 Canosa: Al via la raccolta di giocattoli per i piccoli pazienti dei reparti pediatrici
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.