A Leonardo Zellino l'Alto Riconoscimento "Virtù e Conoscenza"

Lunghi applausi e congratulazioni da più parti al giornalistache ha ricevutol'nel corso della cerimonia svoltasi ilscorso presso'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "V. Bachelet" diin provincia di Lecce. Un altro meritato premio per:"Persona di Alta Moralità, Giornalista Professionista, inviato speciale della RAI per il TG1 e il TG2, già conduttore del TGR Puglia, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, per l'amore che lo tiene unito alla sua terra natia, per le sue spiccate qualità umane e interpersonali, per la sua capacità di comunicare in modo chiaro, conciso e coinvolgente, per il suo modo di raccontare, con libertà e autorevolezza, le emergenze nazionali e internazionali, le sfide del mondo di oggi, spesso in situazioni sensibili e pericolose". Al giornalista è stata consegnata "una riproduzione, dal valore simbolico, di una, divinità egizia della scrittura, della scienza e della sapienza, risalente al IV secolo a.C., rinvenuta in mare nel 1932 dalla famiglia Colelli, pescatori di Porto Cesareo, ora custodita ed esposta nel Museo Archeologico Nazionale di Taranto." Come ha spiegato il professore(Presidente di MediterraneaMente APS) organizzatore dell'evento ed ideatore diche si sono distinte "per genialità, estro, talento, moralità, impegno profuso per il bene comune".La cerimonia, presentata dasi è svolta nell'ambito di un evento di alto profilo dedicato ai valori e all'eccellenza:con la partecipazione di due ospiti d'eccezione(CT della Nazionale Italiana di Pallavolo Maschile e campione del mondo) e(Giornalista Professionista e Inviato Speciale RAI) entrambi premiati alla presenza delle autorità tra le quali :Presidente del Corso di Laurea in Comunicazione, Media Digitali e Giornalismo dell'Università del Salento);(Dirigente dell'Istituto Bachelet di Copertino);(Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce);(Consigliera della Provincia di Lecce); Maria Urso (Responsabile dell'UST Lecce);(Docente di Geografia Economica all'Università del Salento),(Presidente del GAL Terra d'Arneo) e(Presidente Nazionale ADISCO).L'evento è sotto l'egida del patrocinio del Comune di Porto Cesareo, Consigliera Nazionale di Parità, Commissione Provinciale alle Pari Opportunità, Regione Puglia, Provincia di Lecce, UNIMED – Unione delle Università del Mediterraneo, Università del Salento, Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, Comune di Carmiano, MARTA – Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Conservatorio di Musica "Tito Schipa" di Lecce, Confindustria Puglia-Lecce, CONI Puglia, FITRI Puglia.