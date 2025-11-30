Eventi e cultura
A Leonardo Zellino l'Alto Riconoscimento "Virtù e Conoscenza"
A Copertino, la cerimonia di consegna del premio alle "Eccellenze" Mediterranee
Puglia - domenica 30 novembre 2025 9.38
Lunghi applausi e congratulazioni da più parti al giornalista Leonardo Zellino che ha ricevuto l'Alto Riconoscimento "Virtù e Conoscenza" nel corso della cerimonia svoltasi il 29 novembre scorso presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "V. Bachelet" di Copertino, in provincia di Lecce. Un altro meritato premio per Leonardo Zellino :"Persona di Alta Moralità, Giornalista Professionista, inviato speciale della RAI per il TG1 e il TG2, già conduttore del TGR Puglia, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, per l'amore che lo tiene unito alla sua terra natia, per le sue spiccate qualità umane e interpersonali, per la sua capacità di comunicare in modo chiaro, conciso e coinvolgente, per il suo modo di raccontare, con libertà e autorevolezza, le emergenze nazionali e internazionali, le sfide del mondo di oggi, spesso in situazioni sensibili e pericolose". Al giornalista è stata consegnata "una riproduzione, dal valore simbolico, di una statuetta rappresentante il dio Thoth, divinità egizia della scrittura, della scienza e della sapienza, risalente al IV secolo a.C., rinvenuta in mare nel 1932 dalla famiglia Colelli, pescatori di Porto Cesareo, ora custodita ed esposta nel Museo Archeologico Nazionale di Taranto." Come ha spiegato il professore Cosimo Damiano Arnesano (Presidente di MediterraneaMente APS) organizzatore dell'evento ed ideatore di "Virtù e Conoscenza", Alto Riconoscimento alle "Eccellenze" Mediterranee che si sono distinte "per genialità, estro, talento, moralità, impegno profuso per il bene comune".
La cerimonia, presentata da Elisabetta Paladini, si è svolta nell'ambito di un evento di alto profilo dedicato ai valori e all'eccellenza: "LA FORZA DELLA VIRTÙ - DALLO SPORT AL REPORTAGE" con la partecipazione di due ospiti d'eccezione: Ferdinando "Fefè" De Giorgi (CT della Nazionale Italiana di Pallavolo Maschile e campione del mondo) e Leonardo Zellino (Giornalista Professionista e Inviato Speciale RAI) entrambi premiati alla presenza delle autorità tra le quali : Maria Vittoria Dell''Anna (Presidente del Corso di Laurea in Comunicazione, Media Digitali e Giornalismo dell'Università del Salento); Giuseppe Manco (Dirigente dell'Istituto Bachelet di Copertino); Anna Toma (Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce); Roberta Zappatore (Consigliera della Provincia di Lecce); Maria Urso (Responsabile dell'UST Lecce); Marco Sponziello (Docente di Geografia Economica all'Università del Salento), Cosimo Durante (Presidente del GAL Terra d'Arneo) e Giuseppe Garrisi (Presidente Nazionale ADISCO).
L'evento è sotto l'egida del patrocinio del Comune di Porto Cesareo, Consigliera Nazionale di Parità, Commissione Provinciale alle Pari Opportunità, Regione Puglia, Provincia di Lecce, UNIMED – Unione delle Università del Mediterraneo, Università del Salento, Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, Comune di Carmiano, MARTA – Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Conservatorio di Musica "Tito Schipa" di Lecce, Confindustria Puglia-Lecce, CONI Puglia, FITRI Puglia.
Credit fotografico Rodolfo Pati
Riproduzione@riservata
