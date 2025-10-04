A Leonardo Zellino il Premio per la Legalità e l'Impegno Sociale “Livatino, Saetta, Costa”

Un altro riconoscimento prestigioso per il giornalista RAI,che nella mattinata dello scorso 3 ottobre a San Severo(FG) ha ricevuto ilNel corso della cerimonia di consegna svoltasi presso il Teatro Comunale 'Giuseppe Verdi' è stato evidenziato che l'evento di grande risonanza nazionale celebra la memoria dei magistrati, uccisi dalla mafia, ed al contempo promuove valori di giustizia, coraggio morale e impegno civile. Nato nel 1994, il Premio mirain un percorso di riflessione contro ogni forma di criminalità, attraverso un fronte comune contro ogni forma di illegalità, amplificando messaggi di speranza e profonda dedizione alla legalità. Il giornalistaè stato premiato tra leoltre a cittadini meritevoli, per il loro impegno etico e sociale, in memoria del coraggio dei tre magistrati. Un importante e meritato premio per il giornalistadel TG1 Rai attraverso una carriera professionale condotta con crescente passione e determinazione, dopo aver conseguito la laurea con 110 e lode in Sociologia presso La Sapienza di Roma. Ultimato il corso di Giornalismo ad Urbino, ha cominciato la professione con esperienze a La Repubblica, a Radio Capital e a L'Unità. Ha collaborato tra l'altro con La 7 per il programma "Omnibus". Poi per 10 anni al Tgr Puglia, dal 2018 al TG2 anche come inviato di guerra e da novembre 2023 al Tg1 RAI. Nel 2024, il giornalistaè stato insignito dell'nel corso della cerimonia svoltasi ilall'interno delutorevolezza e competenze da parte del giornalistanel trattare le emergenze nazionali e internazionali, le sfide del mondo di questo tempo, spesso in situazioni critiche e insidiose con lo spirito di servizio alla comunità che gli rende merito e gratitudine.Riproduzione@riservata