A Leonardo Zellino il Premio per la Legalità e l'Impegno Sociale “Livatino, Saetta, Costa”

A San Severo la cerimonia di consegna

Canosa - sabato 4 ottobre 2025 16.58
Un altro riconoscimento prestigioso per il giornalista RAI, Leonardo Zellino che nella mattinata dello scorso 3 ottobre a San Severo(FG) ha ricevuto il Premio per la Legalità e l'Impegno Sociale "Livatino, Saetta, Costa". Nel corso della cerimonia di consegna svoltasi presso il Teatro Comunale 'Giuseppe Verdi' è stato evidenziato che l'evento di grande risonanza nazionale celebra la memoria dei magistrati Rosario Livatino, Antonino Saetta e Gaetano Costa, uccisi dalla mafia, ed al contempo promuove valori di giustizia, coraggio morale e impegno civile. Nato nel 1994, il Premio mira a coinvolgere le nuove generazioni in un percorso di riflessione contro ogni forma di criminalità, attraverso un fronte comune contro ogni forma di illegalità, amplificando messaggi di speranza e profonda dedizione alla legalità. Il giornalista Leonardo Zellino è stato premiato tra le personalità delle istituzioni, della cultura, dello sport e dello spettacolo, oltre a cittadini meritevoli, per il loro impegno etico e sociale, in memoria del coraggio dei tre magistrati. Un importante e meritato premio per il giornalista Leonardo Zellino del TG1 Rai attraverso una carriera professionale condotta con crescente passione e determinazione, dopo aver conseguito la laurea con 110 e lode in Sociologia presso La Sapienza di Roma. Ultimato il corso di Giornalismo ad Urbino, ha cominciato la professione con esperienze a La Repubblica, a Radio Capital e a L'Unità. Ha collaborato tra l'altro con La 7 per il programma "Omnibus". Poi per 10 anni al Tgr Puglia, dal 2018 al TG2 anche come inviato di guerra e da novembre 2023 al Tg1 RAI. Nel 2024, il giornalista Leonardo Zellino è stato insignito dell'Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, nel corso della cerimonia svoltasi il 2 giugno a Barletta all'interno del Teatro Comunale "Giuseppe Curci". Autorevolezza e competenze da parte del giornalista Leonardo Zellino nel trattare le emergenze nazionali e internazionali, le sfide del mondo di questo tempo, spesso in situazioni critiche e insidiose con lo spirito di servizio alla comunità che gli rende merito e gratitudine.
