A poche ore dal comunicato ufficiale della costituzione delal quale hanno aderito i tre consiglieri comunaligiungono le prime dichiarazioni degli stessi. In proposito il consigliere Di Palma:" Esprimo grande soddisfazione per l'approdo dei consiglieri Princigalli e Di Nunno nel gruppo di Forza Italia nel quale nel 2007 alle Comunali e nel 2009 alle Provinciali sono stato il più suffragato tra i consiglieri eletti. Ringrazio i vertici del partito ed in particolarecon i quali ho condiviso sin dal luglio dello scorso anno l'adesione al progetto politico di" . "La decisione largamente condivisa dal gruppo che ha sostenuto la mia candidatura a Sindaco, di convergere in Forza Italia, - esordisce così il consigliere"nasce da una pragmatica e ponderata riflessione sull'urgenza di consolidare l'impegno a difesa di un territorio costantemente mortificato e depauperato. E' necessario fare squadra con uomini e donne dotati di provata esperienza e competenza anche a livello Regionale e Nazionale per raggiungere gli obiettivi che consentono anche alla nostra città l'auspicato salto di qualità; penso tra l'altro all'Ospedale di Canosa ed al Museo Nazionale".La giovane, al primo mandato da consigliere comunale:"Considero quella con il Movimento un'esperienza positiva poiché mi ha dato l'opportunità di avvicinarmi alla vita amministrativa. Ad oggi tuttavia mi riconosco maggiormente nelle idee e negli obiettivi concreti, del gruppo giovani aderenti a Forza Italia, dei quali ho molto apprezzato l'entusiasmo e l'autentica passione civile. Desidero confermare il mio impegno costruttivo e propositivo al servizio del bene comune senza alcun pregiudizio nei confronti di chicchesìa""". In conclusione, i consiglieririmarcano "Forza Italia costituisce oggi l'unica formazione politica moderata, liberale e nel contempo fortemente determinata a rimuovere i vincoli burocratici che bloccano il Paese penalizzando particolarmente il SUD. Forza Italia, a fronte del caos imperante nel centro sinistra, può garantire la indispensabile stabilità di governo per mettere mano ad una urgente riforma fiscale che aumenti il gettito complessivo riconciliando il cittadino, quotidianamente vessato, con lo Stato""".