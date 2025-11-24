Liste elettorali
A Canosa vince l'astensionismo

Al voto solo il 29,05% degli aventi diritto, il più basso della BAT

Canosa - lunedì 24 novembre 2025 14.43
Alle ore 15,00 odierne è stata resa nota l'ultima rilevazione dati sull'affluenza alle urne nei comuni della BAT nel secondo giorno utile delle elezioni regionali 2025. Si sono chiusi i seggi per l'elezione del nuovo Presidente della Regione Puglia e dei 50 consiglieri regionali. Sono in corso le operazioni di spoglio.

CANOSA DI PUGLIA: votanti 7.393 pari al 29,05%
Numero elettori totali: 25.451 (32 sezioni)

Mentre, per quanto riguarda le città della provincia Barletta Andria Trani, la percentuale è del 41,22 % degli aventi diritto 333.006 . Di seguito le percentuali di affluenza delle dieci città della provincia:
Andria: 42,85%
Barletta: 45,76%
Bisceglie: 38,05%
Canosa di Puglia: 29,05%
Margherita di Savoia: 43,31%
Minervino Murge: 40,19%
San Ferdinando di Puglia: 39,30%
Spinazzola: 45,69%
Trani: 40,74%
Trinitapoli: 38,85%
  • Regione Puglia
  • Comune di Canosa
  • Regionali 2025
