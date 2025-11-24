A Canosa vince l'astensionismo

CANOSA DI PUGLIA: votanti 7.393 pari al 29,05%

Alle ore 15,00 odierne è stata resa nota l'ultima rilevazione dati sull'affluenza alle urne nei comuni della BAT nel secondo giorno utile delle elezioni regionali 2025. Si sono chiusi i seggi per l'elezione del nuovo Presidente della Regione Puglia e dei 50 consiglieri regionali. Sono in corso le operazioni di spoglio.Numero elettori totali:Mentre, per quanto riguarda le città della provincia Barletta Andria Trani, la percentuale è del. Di seguito le percentuali di affluenza delle dieci città della provincia:Andria: 42,85%Barletta: 45,76%Bisceglie: 38,05%Margherita di Savoia: 43,31%Minervino Murge: 40,19%San Ferdinando di Puglia: 39,30%Spinazzola: 45,69%Trani: 40,74%Trinitapoli: 38,85%