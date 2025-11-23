Scrutatori per Elezioni Politiche
Scrutatori per Elezioni Politiche
Notizie

A Canosa, l'affluenza più bassa di votanti della BAT

Solo il 4,95% degli aventi diritto

Canosa - domenica 23 novembre 2025 13.45
Alle ore 7,00 odierne sono iniziate le operazioni di voto per le per l'elezione del nuovo Presidente della Regione Puglia e dei 50 consiglieri regionali. Alle ore 12,00 di domenica 23 novembre 2025 è stata resa nota la rilevazione dati sull'affluenza alle urne nei comuni della BAT nel primo giorno utile delle elezioni regionali 2025.

CANOSA DI PUGLIA: 1.260 votanti pari al 4,95%
Numero elettori totali: 25.4451 (32 sezioni)

Mentre, per quanto riguarda le città della provincia Barletta Andria Trani, la percentuale è dell'8,39 % degli aventi diritto 333.006 . Di seguito le percentuali di affluenza delle dieci città della provincia:
  • Andria: 9,18%
  • Barletta: 9,88%
  • Bisceglie: 7,29%
  • Canosa di Puglia: 4,95%
  • Margherita di Savoia: 7,70%
  • Minervino Murge: 5,99%
  • San Ferdinando di Puglia: 6,09%
  • Spinazzola: 7,15%
  • Trani: 9,02%
  • Trinitapoli: 7,02%
I seggi saranno aperti fino alle ore 23,00 odierne e dalle ore 7,00 alle ore 15,00 di lunedì 24 novembre. Per poter esprimere il proprio voto occorre presentarsi presso la sezione elettorale di iscrizione muniti di tessera elettorale personale e di carta d'identità o altro documento di riconoscimento rilasciato dalla Pubblica Amministrazione munito di fotografia, ad esempio: patente; passaporto; tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale; tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale Ufficiali in congedo d'Italia, purché convalidata da un comando militare. I documenti elencati sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano garantire una sicura identificazione dell'elettore.

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 14 febbraio 2018 e ss.mm.ii., ha chiarito che al fine di favorire il più possibile l'esercizio del diritto di voto da parte di coloro che, nei giorni antecedenti le consultazioni elettorali, avranno presentato richiesta di CIE (carta d'identità elettronica), è da ritenere che la ricevuta della CIE, in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce, risponda ai requisiti del documento di riconoscimento di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 445/2000. Pertanto, l'identificazione al seggio sarà possibile anche con tale sola ricevuta, la cui autenticità è verificabile.

In mancanza di un idoneo documento, l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore; in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del Comune. Quest'ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio e deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione.
  • Comune di Canosa
  • Prefettura BAT
  • Regionali 2025
Cristian Panarelli firma “Il grande libro degli alimenti sicuri”
23 novembre 2025 Cristian Panarelli firma “Il grande libro degli alimenti sicuri”
Al Generale Vito Augelli, il Premio Internazionale Pugliesi nel Mondo
23 novembre 2025 Al Generale Vito Augelli, il Premio Internazionale Pugliesi nel Mondo
Altri contenuti a tema
Canosa: Plant a tree for you and me Eventi e cultura Canosa: Plant a tree for you and me Celebrata la Giornata Nazionale degli Alberi dalla comunità scolastica con le autorità comunali
Letizia Morra(M5S), l’unica canosina candidata al consiglio regionale Politica Letizia Morra(M5S), l’unica canosina candidata al consiglio regionale Un impegno concreto e condiviso "per una Puglia libera dall'inquinamento e chiusura delle fonti inquinanti"
L’appello al voto: «Scegli il centrodestra, scegli Flavio Civita» Politica L’appello al voto: «Scegli il centrodestra, scegli Flavio Civita» Invito del candidato al Consiglio Regionale con Fratelli d’Italia
A Canosa di Puglia : la Sagra della Sfogliatella ed i Mercatini di Natale sabato 6 dicembre Turismo e territorio A Canosa di Puglia : la Sagra della Sfogliatella ed i Mercatini di Natale
Radicamento territoriale e prospettiva politica Politica Radicamento territoriale e prospettiva politica La nota di Pier Paolo Caserta, candidato nelle circoscrizioni della BAT e di Bari per Puglia Pacifista e Popolare.
Una regione efficiente per le imprese, al fianco dei più deboli Politica Una regione efficiente per le imprese, al fianco dei più deboli L'invito al voto di Pasquale Alfieri, responsabile del comitato elettorale “Domenico De Santis”
Scelte forti per rimettere l'agricoltura al centro Territorio Scelte forti per rimettere l'agricoltura al centro Le richieste di Coldiretti Puglia per il prossimo governo regionale
Sanità: «Valorizzare l’impegno delle donne nella sanità con il part time» Politica Sanità: «Valorizzare l’impegno delle donne nella sanità con il part time» La nota di Flavio Civita, candidato al Consiglio Regionale con Fratelli d’Italia
Il professore Donato Maniello  all'Università della Terza Età di Canosa di Puglia
22 novembre 2025 Il professore Donato Maniello  all'Università della Terza Età di Canosa di Puglia
All’Università di Foggia : un nuovo spazio per i giovani e l’innovazione
22 novembre 2025 All’Università di Foggia : un nuovo spazio per i giovani e l’innovazione
In memoria delle vittime del sisma in Irpinia
22 novembre 2025 In memoria delle vittime del sisma in Irpinia
Un mercato alimentare in rafforzamento, nel primo semestre 2025 
22 novembre 2025 Un mercato alimentare in rafforzamento, nel primo semestre 2025 
In scadenza il concorso fotografico “SGUARDI, Narrazioni visive del territorio”
22 novembre 2025 In scadenza il concorso fotografico “SGUARDI, Narrazioni visive del territorio”
Alberi e spazi verdi sono alleati cruciali per la salute
21 novembre 2025 Alberi e spazi verdi sono alleati cruciali per la salute
Canosa: Plant a tree for you and me
21 novembre 2025 Canosa: Plant a tree for you and me
L’Arma dei Carabinieri “una casa larga, ha radici e germogli, memoria e futuro "
21 novembre 2025 L’Arma dei Carabinieri “una casa larga, ha radici e germogli, memoria e futuro"
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.