A Canosa, l'affluenza più bassa di votanti della BAT

Andria: 9,18%

Barletta: 9,88%

Bisceglie: 7,29%

Canosa di Puglia: 4,95%

Margherita di Savoia: 7,70%

Minervino Murge: 5,99%

San Ferdinando di Puglia: 6,09%

Spinazzola: 7,15%

Trani: 9,02%

Trinitapoli: 7,02%

Alle ore 7,00 odierne sono iniziate le operazioni di voto per le per l'elezione del nuovo Presidente della Regione Puglia e dei 50 consiglieri regionali. Alleè stata resa nota la rilevazione dati sull'affluenza alle urne nei comuni della BAT nel primo giorno utile delle elezioni regionali 2025.Numero elettori totali:Mentre, per quanto riguarda le città della provincia Barletta Andria Trani, la percentuale è delldegli aventi diritto. Di seguito le percentuali di affluenza delle dieci città della provincia:Per poter esprimere il proprio voto occorre presentarsi presso la sezione elettorale di iscrizioneo altro documento di riconoscimento rilasciato dalla Pubblica Amministrazione munito di fotografia, ad esempio: patente; passaporto; tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale; tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale Ufficiali in congedo d'Italia, purché convalidata da un comando militare. I documenti elencati sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano garantire una sicura identificazione dell'elettore.Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 14 febbraio 2018 e ss.mm.ii., ha chiarito che al fine di favorire il più possibile l'esercizio del diritto di voto da parte di coloro che, nei giorni antecedenti le consultazioni elettorali, avranno presentato richiesta di CIE (carta d'identità elettronica), è da ritenere che la ricevuta della CIE, in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce, risponda ai requisiti del documento di riconoscimento di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 445/2000. Pertanto, l'identificazione al seggio sarà possibile anche con tale sola ricevuta, la cui autenticità è verificabile.In mancanza di un idoneo documento, l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore; in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del Comune. Quest'ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio e deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione.