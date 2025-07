A Canosa in scena “Press & Pres.”, rendez-vous dedicato alla stampa

Una location incantevole per l'eventodedicato alla stampa che ha visto la partecipazione dei direttori e corrispondenti delle maggiori testate di Puglia e non solo. Ha avuto luogo presso il Centro Ricerche Farmalabor di Canosa di Puglia lo scorso 18 luglio. Una serata significativa con l'intento di "celebrare e ringraziare giornalisti e operatori del mondo dell'informazione per il loro quotidiano impegno nel raccontare i fatti e interpretare il nostro tempo." Un rendez-vous, promosso da Sergio Fontana, ceo della Farmalabor e Presidente di Confindustria Puglia, che ha pensato di riunire rappresentanti della stampa, professionisti del settore e ospiti istituzionali, per condividere un momento di confronto e convivialità in un contesto di grande valore culturale. Di "occasione per rinsaldare relazioni, costruire nuove sinergie e rinnovare la gratitudine verso chi, attraverso l'informazione, contribuisce ogni giorno a costruire una società più consapevole e libera", ha parlato l'imprenditore che ha aggiunto "la stampa è un presidio prezioso di democrazia e di verità". A rendere ancora più suggestiva la serata, è stata l'esibizione delldiretta dal Maestroche ha regalato agli intervenuti un intenso momento musicale, sottolineando l'importanza del connubio tra cultura, arte e impresa. Omaggio musicale personalizzato alla stampa è stato il branocome nella memorabile scena cinematografica interpretata dale percussioni sono state sostituite da una macchina da scrivere, strumento e simbolo per antonomasia del lavoro del giornalista. Durante l'evento,da sempre vicino al mondo della cultura e della musica, è stato insignito del titolo di, a riconoscimento del suo costante sostegno e del suo impegno nella promozione della bellezza e del talento del territorio. In dono al Presidente anche una vignetta a firma del disegnatore e giornalistasul tema dell'intelligenza artificiale e sul suo rapporto con l'informazione.