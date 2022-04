Con l'affissione dei manifesti in città ed un post sui social il sindaco di Canosaha annunciato che "giovedì prossimo, 21 aprile sarà in visita ufficiale a Canosa il Principe Alberto II di Monaco. La presenza del monarca nella nostra città avviene a seguito della nascita della associazione Siti Storici Grimaldi che vede il Comune di Canosa fra i soci fondatori e ha lo scopo di riunire diversi comuni italiani e francesi, al fine di valorizzare, promuovere e diffondere la cultura, le tradizioni, i prodotti enogastronomici, di questi territori. Come potete immaginare, trattandosi di un Capo di Stato, le misure di sicurezza saranno imponenti. La visita inizierà alle ore 9,00 quando il Principe, giunto a Canosa, accompagnato dall'ambasciatore, scoprirà una targa stradale all'ingresso della città. Successivamente verrà accolto a Palazzo di Città per un saluto al Consiglio Comunale e alla Giunta. Dopo i saluti alle autorità intervenute il Principe percorrerà Corso San Sabino dove incontrerà la cittadinanza e le scolaresche. Alle ore 10,30 è previsto un momento di raccoglimento alla presenza di tutte le associazioni locali combattentistiche e d'arma e verrà deposta una corona di alloro al Monumento ai Caduti presso la Villa comunale. La nostra città si prepara a vivere un momento di festa e di gioia, Canosa per la prima volta riceve la visita di un capo di Stato straniero. La manifestazione avrà una grande risonanza mediatica e sarà occasione per far conoscere la nostra città ad un pubblico più vasto. Per la storica e solenne circostanza sarà presente la Fanfara dell'Esercito Italiano. La cittadinanza – conclude il- è invitata a prendere parte alla manifestazione e a condividere tutti assieme questo momento storico per la nostra città".Da fonti ufficiali si apprende che ilsarà ospite della comunità scolastica dellche a breve farà conoscere il programma della visita.