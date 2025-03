A Canosa, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli

A distanza di pochi mesi dall'ultima volta, ilfarà nuovamente tappa anella giornata dialle ore 12:00 circa. Visiterà laa cura di Massimo Osanna e Luca Mercuri, allestita in un'ala dell'edificio scolastico "G. Mazzini". Dopo la visita ufficiale del 9 novembre 2024 presso il Teatro Comunale "R. Lembo" in occasione dell'incontro pubblico relativo alla nascita del nuovo, l'Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia è lieta di riaccogliere il Ministro Giuli al fine di continuare il percorso di valorizzazione del patrimonio archeologico intrapreso in un'ottica di confronto e dialogo costante. Sarà questa l'occasione per illustrare al Ministro Giuli, che ha preso parte lo scorso 13 febbraio al focus dal titolopresso il Senato della Repubblica, le varie azioni intraprese dall'esecutivo al fine di rendere Canosa di Puglia una città sempre più a vocazione turistica e protagonista a più livelli fra cultura, storia ed archeologia. A fare gli onori di casa saranno il Sindaco di Canosa, dott.l'europarlamentare,e l'Amministrazione Comunale. La mostra, inaugurata lo scorso 14 marzo, è reduce da un notevole successo di pubblico registrato nelle sedi degli Istituti Italiani di Cultura a Santiago del Cile alla presenza del, Buenos Aires, San Paolo, Città del Messico e, poi a Roma a Castel Sant'Angelo.