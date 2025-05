A Canosa, il convegno “L’arte del comando, riorganizzare l’azienda con disciplina militare”

Sarà l'delad ospitare il convegnodall'omonimo libro dell'autore, professorche dialogherà con il Comandante della Polizia Locale, dottorL'evento, in calendario, è organizzato dall'Assessorato alle Attività Produttive e allo Sport del Comune di Canosa di Puglia. Per i saluti istituzionali interverranno : il Sindacol'Assessora alle Attività Produttive,il Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato,il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Canosae il Presidente del Museo dello Sport di Bari,Modera la giornalistaè un libro scritto damanager con un solido background sia aziendale che militare e docente universitario a contratto diL'opera offre una prospettiva originale sulla gestione d'impresa, proponendo un approccio basato sui principi di disciplina, organizzazione e leadership propri del contesto militare. Attraverso un'esperienza diretta maturata in oltre 30 anni di attività manageriale e in ambito accademico, l'autore illustra strategie pratiche per riorganizzare le aziende, migliorandone le performance e affrontando con efficacia le sfide di un mercato sempre più competitivo. Il libro esplora tematiche fondamentali come la gestione delle risorse umane, la pianificazione operativa e la definizione degli obiettivi, integrandole con modelli operativi ispirati alla struttura gerarchica e alla rigorosa disciplina tipiche delle forze armate. Un testo indispensabile per imprenditori, manager e professionisti interessati a sviluppare una leadership forte, capace di ispirare e ottenere risultati concreti, trasformando il concetto di comando in una vera e propria arte gestionale.