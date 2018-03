A Canosa ha votato il 43,69 % degli aventi diritto

, si stanno registrando lunghe code presso le 32 sezioni sedi di seggi elettorali. Da 30 minuti a 1 ora di attesa per esprimere il voto alle elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato. Alleodierne hanno votato 10.434 elettori (5.482 uomini e 4.952 donne), ildegli aventi diritto alla Camera.alle ore 12,00 aveva votato il 19,43degli aventi diritto. Nellai ha votato ildegli elettori ovverodegli aventi diritto.Per poter votare l'elettore deve presentarsi al seggio munito di un documento di identità valido ricompreso in una delle tre seguenti categorie:carta d'identità o altro documento d'identificazione munito di fotografia, anche se scaduto, rilasciato dalla pubblica amministrazione; tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando Militare; tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia. L'elettore dovrà presentarsi munito anche di tessera elettorale che è possibile richiedere e/o rinnovare presso l'ufficio elettorale del comune di residenza. In occasione delle Elezioni 2018 gli uffici elettorali comunali resteranno aperti per tutta la durata delle operazioni di votazione, fino alle ore 23,00 di oggi per l'elezione del Senato e della Camera.