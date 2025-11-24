Politica
A Canosa, Fratelli d'Italia è il primo partito
Movimento 5 Stelle al secondo posto con il 23,23%
Canosa - lunedì 24 novembre 2025 22.06
In Puglia vince nettamente il centro-sinistra con Antonio De Caro al 65% doppiando il candidato del centrodestra Luigi Lobuono. A Canosa di Puglia in attesa di ufficializzazione il centro-sinistra con Antonio De Caro raggiunge il 63,34% mentre il centro destra al 35,36%. Si sono recati alle urne 7.393 votanti pari al 29,05% su 25.451 aventi diritto. La più suffragata Morra Letizia(M5S) che ha ottenuto 1.098 preferenze, davanti a Antonia Spina(Fratelli D'Italia) con 923 preferenze e a Domenico De Santis(PD) con 602 preferenze
ANTONIO DECARO 4.292 - 63,34%
Movimento 5 Stelle 1.388 - 23,23%
Partito democratico 1.092 - 18,28%
Decaro presidente 454 - 7,60%
Per la Puglia 310- 5,19%
Alleanza Verdi e Sinistra 210- 3,51%
Popolari con Decaro 132- 2,21%
LOBUONO LUIGI 2.396 - 35,36%
Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni 1.487 - 24,89%
Forza Italia 602-10,08%
Lega-Udc-Npsi 163- 2,73%
Noi Moderati Civici per Lobuono 29- 0,49
La Puglia con noi 5- 0,08
ADA DONNO 73 - 1,08%
Puglia pacifista e popolare
SABINO MANGANO 15- 0,22 %
Alleanza civica per la Puglia
In aggiornamento
