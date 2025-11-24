A Canosa, Fratelli d'Italia è il primo partito

ANTONIO DECARO 4.292 - 63,34%

LOBUONO LUIGI 2.396 - 35,36%

ADA DONNO 73 - 1,08%

SABINO MANGANO 15- 0,22 %

In Puglia vince nettamente il centro-sinistra conal 65% doppiando il candidato del centrodestra Luigi Lobuono. Ail centro-sinistra conraggiunge il 63,34% mentre il centro destra al 35,36%. Si sono recati alle urne 7.393 votanti pari al 29,05% su 25.451 aventi diritto. La più suffragatache ha ottenutodavanti a Antonia Spina(Fratelli D'Italia) con 923 preferenze e a Domenico De Santis(PD) con 602 preferenzeMovimento 5 Stelle 1.388 - 23,23%Partito democratico 1.092 - 18,28%Decaro presidente 454 - 7,60%Per la Puglia 310- 5,19%Alleanza Verdi e Sinistra 210- 3,51%Popolari con Decaro 132- 2,21%Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni 1.487 - 24,89%Forza Italia 602-10,08%Lega-Udc-Npsi 163- 2,73%Noi Moderati Civici per Lobuono 29- 0,49La Puglia con noi 5- 0,08Puglia pacifista e popolareAlleanza civica per la PugliaIn aggiornamento